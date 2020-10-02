Космический аппарат новосибирского госуниверситета вышел на орбиту

Малый космический аппарат «НОРБИ», созданный в Новосибирском государственном университете, запущен с космодрома Плесецк вместе с другими космическими аппаратами. Над Новосибирском он будет пролетать дважды в сутки.

Как сообщает пресс-служба НГУ, малый космический аппарат «НОРБИ» отправился на космическую орбиту в составе блока космических аппаратов «Гонец-М» №16 на ракете-носителе «Союз-2.1б» с разгонным блоком «Фрегат» 28 сентября. Аппарат, созданный новосибирскими учёными, вошёл в кластер из 19 малых космических аппаратов внутри этого блока.

МКА «НОРБИ» собран в Отделе аэрокосмических исследований НГУ на основе универсальной модульной спутниковой платформы (совместно с индустриальным партнёром НГУ ОКБ «Пятое поколение») в рамках целевой программы Минобрнауки РФ, а запущен в рамках программы ГК «Роскосмос» «УниверСат» по поддержке запуска малых космических аппаратов, созданных российскими учёными. Аппарат НГУ относится к сверхмалым космическим аппаратам формата CubeSat, его габариты составляют 6 юнитов (1 юнит — куб 10х10х10см).

Устройство было названо в честь героя рассказов Айзека Азимова, робота по имени Норби. В свою очередь, персонаж назван в честь дочери писателя Робин, в имени которой переставлены буквы.

Как сообщил заведующий лабораторией Малых космических аппаратов ОАИ НГУ Виталий Прокопьев, на следующий день после запуска аппарат вышел на связь, и учёные получили первую телеметрию.

«Дальше нам предстоит этап лётных испытаний по оценке работы всех подсистем, включение целевой полезной нагрузки — детектора заряженных частиц «Декор», обеспечивающего мониторинг космической погоды на полярной орбите», — рассказал Виталий Прокопьев.

Полезная нагрузка, которая установлена на аппарате НГУ, разработана НИИ ядерной физики им. Д.В. Скобельцына МГУ и предназначена для мониторинга гелиографических параметров околоземного космического пространства в интересах Росгидромета. Кроме того, на аппарате установлена дополнительная целевая аппаратура от АО «Информационные спутниковые системы» («ИСС»). Она представляет собой набор перспективных коммуникационных плат формата SpaceWire.

«АО «ИСС» проводит испытание плат, чтобы подтвердить возможность проведения их лётной квалификации в составе спутников формата CubeSat и дальнейшей интеграции аппаратуры в состав федеральных космических аппаратов», — рассказали в пресс-службе университета.

Учёные отмечают, что над Новосибирском аппарат будет пролетать два раза в сутки. Каждый раз он будет находиться в зоне радиовидимости в течение примерно 10 минут.

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