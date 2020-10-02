МТС в первый месяц осени зафиксировала новый всплеск цифровой активности среди новосибирцев. Жители столицы Сибири стали чаще решать вопросы в онлайне – по итогам сентября количество обращений к цифровым сервисам увеличилось в 1,5 раза по сравнению с 2019 годом.

Для формирования индекса цифровой активности МТС проанализировала обезличенные данные о посещаемости абонентами мобильной связи 29 975 сайтов и приложений, как федеральных, так и региональных, различных категорий цифровых сервисов и платформ.

Начало учебного года и окончание сезона отпусков вызвали всплеск цифровой активности у жителей Новосибирска. Несмотря на открытие бассейнов, фитнес-клубов и кинотеатров, в сентябре горожане вернулись к онлайн-досугу. Взрывной интерес они проявили к онлайн-кинотеатрам – в сентябре в них «ходили» в 3,2 раза чаще, чем в прошлом году. Не отстают от поклонников кино и сериалов любители шопинга – количество обращений новосибирцев к интернет-магазинам на 241% превысило прошлогодние показатели.

В ТОП-3 популярных занятий новосибирцев стабильно входит и киберспорт – по итогам сентября количество обращений к игровым ресурсам выросло вдвое по сравнению с 2019 годом. Также с наступлением осени в Новосибирске выросла популярность сервисов доставки еды – в сентябре ими пользовались в 1,5 раза чаще по сравнению в 2019 годом.

Во второй половине сентября, после похолодания ожидаемо стали расти обращения к телемедицинским сервисам для удавленных консультаций с врачами – их число увеличилось более чем в 1,3 раза.

Количество запросов к платформам для видеоконференций и удаленной работы увеличилось не так значительно — на 25% по отношению к 2019 году.

Образовательные платформы также демонстрируют пока небольшой рост – в начале сентября они выросли на 10%.

Общий индекс цифровой активности в Новосибирске к началу октября составляет 7 баллов из 10.

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