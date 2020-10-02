Власти Томской области спрогнозировали спад промышленного производства в регионе

Промышленное производство в Томской области может снизиться на 12,2% по итогам 2020 года из-за «коронавирусных» ограничений. Соответствующий прогноз опубликован на сайте администрации региона.

Согласно опубликованным данным, ограничения в связи с распространением коронавирусной инфекции сказались практически на всех направлениях промышленной деятельности.

Так, добыча полезных ископаемых в регионе может снизиться на 29,3%. Добыча сырой нефти, в том числе газового конденсата, сократится на 34% до 6,008 млн тонн, добыча природного и попутного газа – на 22,4% до 4,5 млрд кубических метров.

Сократится также объём обработки древесины и выпуска изделий из дерева и пробки. Доля снижения в этом сегменте может составить 15%. Кроме того, на 2,3% может снизиться потребление газа, горячей воды и электроэнергии.

В сфере производства нефтепродуктов прогнозируется спад на 0,8%, при этом реальная стоимость товара в этой категории снизится с 32,9 млрд руб. до 21,34 млрд руб. Похожая ситуация, по данным властей, ожидается и в сфере выпуска оргтехники, а также электронных и оптических изделий. Такое производство сократится на 12,7%, однако стоимость товаров снизится с 26,2 млрд до 9,7 млрд руб.

Напомним, губернатор Томской области Сергей Жвачкин продолжил режим самоизоляции в регионе до 1 ноября. В том числе он распорядился обеспечить максимально возможный переход предприятий на удалённую работу.

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