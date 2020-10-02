Основанная новосибирским бизнесменом Алексадром Лысковским компания iFarm решила за открыть штаб-квартиру в Нидерландах. Информация об этом размещена на сайте компании в ежемесячном отчете.

Напомним, что новосибирский предприниматель, основатель ИТ-компаний Alawar и Welltory Александр Лысковский запустил проект iFarm в 2017 году. Компания продает технологии для выращивания натуральных овощей, ягод и зелени. Более подробно о проекте бизнесмен рассказывал в публичном интервью «Континенту Сибирь» на конференции «Груша». Первая вертикальная ферма была открыта им на территории Академгородка. По словам Александра Лысковского, к концу 2020 года в компании планируют управлять вертикальными фермами с совокупной площадью выращивания 10 000 м².

Как отметил СЕО компании Максим Чижов, в сентябре в iFarm получили 462 запроса на сотрудничество. Потенциальных партнеров интересовала покупка технологий и отдельных комплектующих, интеграция IT-платформы iFarm Growtune на их собственные фермы, а также инвестиции — как в производства, построенные по технологиям iFarm, так и в головную компанию.

«Большое количество заявок мы получаем с Ближнего Востока: из Саудовской Аравии, Катара, ОАЭ. Сейчас ведем переговоры с застройщиком из Дубая, который занимается строительством городских кварталов нового типа (sustainable city). В одном из них он хочет установить вертикальную ферму, чтобы жители имели доступ к свежим салатам и пряным травам 24/7. Проект обещает быть очень интересным», — отметил Чижов. Его комментарий приводится в отчете компании.

«В Нидерландах решено открыть штаб-квартиру iFarm. В этой стране находится большое количество исследовательских центров, аграрных университетов и наших потенциальных партнеров. Чтобы работать с ними более плотно, я переезжаю в Амстердам. До конца октября завершаю дела в России», — пояснил Максим Чижов.

Также по его словам, в ближайших планах компании — сделать ребрендинг iFarm для международного рынка. «Сейчас мы ищем подрядчика, который возьмет на себя эту задачу», — отметил СЕО компании.

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