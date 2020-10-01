«Сибантрацит» и ХК «Сибирь» учредили премию для новосибирских врачей

Группа «Сибантрацит» и хоккейный клуб «Сибирь» учредили премию «Лучший медицинский работник Новосибирской области». Награда будет вручаться ежемесячно в течение сезона КХЛ. Прием заявок стартует 1 октября.

С 1 октября каждый житель Новосибирской области раз в месяц может выдвинуть на соискание премии одного работника здравоохранения — врача любой специальности или медсестру. Необходимо рассказать, почему именно он достоин награды.

Жюри, состоящее из представителей ХК «Сибирь» и «Сибантрацита», определят пятерых финалистов. Из них поклонники хоккея выберут победителя месяца путем голосования на сайте http://premia.hcsibir.ru/. Заявку можно подать с 1 по 5 октября. Первые итоги будут подведены до 15 октября.

Лауреат премии станет почётным гостем на одном из домашних матчей «Сибири», где под аплодисменты болельщиков будет награжден ценным призом от «Сибантрацита».

«Труд медицинских работников высоко ценится даже в мирное время, не говоря уже о периоде сложной борьбы с опасным вирусом. От врачей ждут не просто добросовестной работы, но зачастую – подвига и чуда. И они на самом деле совершают подвиги и чудеса каждый день. Самая высокая оценка врачебного труда – благодарность пациентов, поэтому право выбрать лучшего медработника мы отдаем им», – сказал генеральный директор УК Сергей Мельников.

В разгар пандемии коронавируса в мае «Сибантрацит» оборудовал первый в России мобильный COVID-госпиталь на 100 коек на базе Линёвской районной больницы. Компания закупила высококачественное медицинское оборудование. Второй мобильный госпиталь на 40 коек «Сибантрацит» развернул в Кемеровской области.

ХК «Сибирь» посвятил медицинским работникам сезон 2020/2021: клуб изготовил особую форму на предсезонные матчи, разработал и разместил специальные шевроны на сезонную форму команды.

«Неожиданное испытание 2020 года изменило устоявшийся уклад жизни, заставило переосмыслить систему ценностей, задуматься над приоритетами. Героями нашего времени стали медработники, которые оказались на передовой борьбы со страшной болезнью. Они сражаются за наши жизни и здоровье. Мы хотим выразить солидарность с ними, обратить особое внимание на значимость их вроде бы рядовой, но такой необходимой для человечества работы!», – сказал генеральный менеджер ХК «Сибирь» Кирилл Фастовский.

Ранее сообщалось о том, как «Сибантрацит» поддерживает новосибирский хоккей.

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