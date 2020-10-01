XII Фестиваль нового итальянского кино N.I.C.E. пройдет в новосибирском Центре культуры и отдыха со 2 по 6 октября. В программе — семь разножанровых современных итальянских фильмов современных режиссеров.

Фестиваль нового итальянского кино N.I.C.E. (New Italian Cinema Events) пройдет в «Победе» уже в двенадцатый раз. Почетным гостем фестиваля станет представитель N.I.C.E. в Москве Эмануэла Кьюмео, она примет участие в церемонии открытия и представит фильмы «Дорога с Адель», «Пшеничное море» и «Хорошие девчонки».

«Мы рады пригласить зрителей на фестивальные показы. Особенно приятно открывать осенний киносезон итальянским кино, которое заслуженно пользуется любовью аудитории. Фестиваль N.I.C.E. вызывает неизменное восхищение тем горячим энтузиазмом, с которым наши коллеги отбирают лучшие новые фильмы, поддерживают начинающих авторов, популяризируют современное итальянское кино во всем мире», — отмечает генеральный директор Центра культуры и отдыха «Победа» Ирина Краснопольская.

Откроет фестиваль фильм «Дорога с Адель», который описывает сложные отношения отца и дочери, а действие разворачивается на фоне прекрасного региона Апулия. Программу продолжат фильмы «Пшеничное море» Фабрицио Гуардуччи, «Хорошие девчонки» Микелы Андреоцци, «Бернардо Бертолуччи: нескончаемое путешествие» Марио Сести, «Мы будем юными и прекрасными» Летиции Ламартире, «Бабочка» Алессандро Кассиголи и Кейси Кауффманa и «Золотые мужчины» Винченцо Альфьери.

Стоит обратить внимание на семейный фильм «Пшеничное море» Фабрицио Гуардуччи. Это история о дружбе, зародившейся в залитых солнцем тосканских полях. Здесь бродит восьмилетний Адам, пока наконец не попадает в маленький городок неподалеку от Сиены, где знакомится с девочкой Ариадной и мальчиком Мартино. Они станут его попутчиками, отправятся вместе с ним к морю: там Адам надеется найти своих родителей. Благодаря странствующему поэту Римандо, который в душе остался ребёнком, дети добьются своего… Простота этого фильма наполнена воздухом и светом, чистыми эмоциями и подлинной поэзией.

Пожалуй, самой яркой звездой фестиваля станет документальный проект «Бернардо Бертолуччи: Нескончаемое путешествие». Этот фильм-мемуар объединяет воспоминания киноведа-режиссёра Марио Сести с неизвестной ранее видеозаписью его разговора с Бертолуччи. Автора фильма дебютантом не назовёшь: критик, журналист и режиссёр Марио Сести ведёт киноведческую программу на телевидении, а снятые им документальные фильмы были отобраны в Канны, Венецию, Локарно и Турин. Его книги о кино многократно получали престижные награды. Сести является куратором Римского кинофестиваля и возглавлял Кинофестиваль в Таормине в 2012 и 2014 годах. Он также стал соавтором сценария фильмов «Что делать с любовью» (1997) и «Аппассионата» (1999).

Представленный в нашей программе фильм о Бертолуччи был отмечен на Каннском кинофестивале в номинации «Золотой глаз». Документальное исследование жизни и творчества великого режиссёра станет отличным подарком всем любителям итальянского кино, а студентам творческих специальностей просто необходимо к просмотру. Кинокритик Алексей Кожемякин предварит показ вступительным словом о творчестве великого режиссера.

Показы проходят в рамках межгосударственного сотрудничества при официальной поддержке Посольства Италии в Москве. Все фильмы демонстрируются на языке оригинала с русскими субтитрами. В Новосибирске партнерами фестиваля стали: Школа итальянского языка «Tre scalini», Ассоциация «Максора», отель «Domina».

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

ВИВЬЯНА ДЕЛЬ БЬЯНКО, основатель и директор N.I.C.E.

— Основной особенностью кинофестиваля N.I.C.E. (New italian cinema events) с момента его основания в 1991 году является желание исследовать авторов, которые бросили вызов барьерам, разделяющим художественные дисциплины, отказались от клише и постоянно дают жизнь необычайным формам искусства. Они делают смелые независимые фильмы. Некоторые из них драматичны и рассказывают о социальных проблемах, другие заставляют смеяться. N.I.C.E. играет важную роль в продвижении нового итальянского кино во всем мире, что подтверждает выбор качественных и оригинальных фильмов и в этом году.

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