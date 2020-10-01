Экс-глава района Новосибирской области заплатит 33 млн рублей за непостроенные квартиры для сирот

Бывшего главу Татарского района Валерия Носкова обязали возместить ущерб за непостроенные квартиры для сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Он оплатил возведение жилья из бюджета, однако подрядчик работы так и не выполнил.

Татарский районный суд Новосибирской области взыскал с бывшего главы Татарского района Валерия Носкова более 32,9 млн руб. по соответствующему иску прокуратуры.

Как сообщает прокуратура региона, основанием для иска стал приговор суда по статье «Превышение должностных полномочий» (ч. 2 ст. 286 УК РФ).

«В суде было установлено, что в 2013 году по итогам проведения аукционов между администрацией Татарского района и акционерным обществом «Корпорация «СтройСиб» заключены пять муниципальных контрактов на строительство 37 квартир в двух многоквартирных домах. Чиновник знал, что оплата производится после принятия объекта долевого строительства в эксплуатацию, однако без оснований лично подписал реестры платежных поручений на сумму свыше 35 млн рублей», — рассказали в прокуратуре.

Средства Носков перечислил в организацию, которая так и не построила дома. В результате дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, которые нуждались в улучшении жилищных условий, остались без квартир.

В суде установили, что причинённый ущерб составил более 32,9 млн руб. Эту сумму и взыскали с бывшего главы района в пользу муниципального образования.

Ранее сообщалось о том, что по делу экс-заместителя мэра Омска проводится новое расследование.

ВКонтакте Редакция «КС» открыта для ваших новостей. Присылайте свои сообщения в любое время на почту news@ksonline.ru или через наши группы в Facebook

Подписывайтесь на канал «Континент Сибирь» в Telegram , чтобы первыми узнавать о ключевых событиях в деловых и властных кругах региона.