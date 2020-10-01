Из-за коронавируса на технический форум НГУ вместо детей отправят роботов

Из-за угрозы коронавируса НГУ, впервые в практике российских школьных состязаний по робототехнике, проведет соревнования искусственного интеллекта без непосредственного участия его создателей: роботы будут выступать перед жюри без детей.

Традиционный Школьный технический форум Новосибирского государственного университета (НГУ) в этом году из-за эпидемиологической обстановки пройдет в новом формате. Как сообщили в пресс-службе НГУ, в этом году форум, который обычно проводится в марте, из-за пандемии перенесен на октябрь. Он также пройдет в «Точке кипения» в Академпарке, однако формат форума изменится. Семинары для преподавателей и конкурсы детских проектов пройдут дистанционно, в оффлайне пройдут только соревнования по робототехнике.

При этом сами школьники в состязаниях участвовать не будут. Они принесут своих роботов в «Точку кипения» накануне соревнований и будут следить за искусственными интеллектами онлайн и дистанционно корректировать их выступления. Все необходимые действия с роботами будут производить судьи состязаний. Организаторы отмечают, что это станет первым крупным межрегиональным мероприятием по робототехнике в России, которое проводится в таком формате.

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