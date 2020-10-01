Губернатор Томской области Сергей Жвачкин продлил режим самоизоляции в регионе до 1 ноября

Губернатор Томской области Сергей Жвачкин, возглавляющий региональный оперативный штаб продлил режим самоизоляции.

Глава Томской области отметил, что ограничения, прежде всего, касаются граждан старше 65 лет. Всем остальным категориям населения власти настоятельно рекомендуют масочный режим во время посещения общественных мест, ограничение посещений мероприятий, связанных с большим скоплением людей и обязательное дистанцирование.

Еще одна мера — максимально возможный переход на удаленную работу предприятий и учреждений всех форм собственности. Жвачкин заметил, что жесткость предпринимаемых властями ограничительных мер будет зависеть от самих томичей.

«Больше всего ситуацию усугубляет наплевательское отношение к соблюдению масочного режима. А иногда и демонстративное пренебрежение своим здоровьем и здоровьем окружающих. Нам всем не раз приходилось видеть, как посетители магазинов надевают защитную маску только на кассе и только после замечания продавцов. А рассчитавшись за покупки, снова складывают ее в карман. Мы видим, как водители автобусов носят маски на подбородке. А большинство пассажиров не носят вообще. Как загружены спортивные центры, кафе и рестораны, в которых о дистанции между людьми никто не думает. У нас с вами есть два варианта развития событий. Или мы ходим, куда хотим, но в масках и перчатках. Или продолжаем их игнорировать, но тогда – сидим дома», — сказал глава региона.

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