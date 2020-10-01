Долгострой на ОбьГЭСе в Новосибирске выкупили за 16 млн рублей

Компания «МегаТрейд» выкупила долгострой на ОбьГЭС возле озера Гладкое за 16,32 млн руб. Застройщику достался также прилегающий участок земли.

О результатах торгов сообщается на сайте мэрии Новосибирска. Стартовая цена была указана в размере 16,2 млн руб. Однако в ходе аукциона была предложена сумма 16,32 млн руб., по этой стоимости здание и ушло с молотка.

«МегаТрейд» обыграл компанию «Главновосибирскстрой-СП». Помимо долгостроя, в собственность покупателю перешёл земельный участок площадью 11,7 тыс. квадратных метров.

Здание возле озера Гладкое напротив торгового центра Orange Lines должны были сдать в эксплуатацию ещё в 2010 году. Работы начало АО «Обское», однако застройщик выполнил их лишь на 8%.

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