ПСБ Private Banking разработал комплексный продукт для VIP-клиентов – пакет услуг «Атмосфера», включающий целый ряд новых опций для решения задач клиентов в текущей экономической конъюнктуре.

Сюда входят премиальные банковские карты UnionPay Diamond и «Мир» Премиальная – уникальная металлическая карта на базе национальной карты «Мир». Также клиентам доступны уже привычные карты Mastercard World Elite и Black Edition. По своему выбору клиент может оформить до 8 бесплатных основных и дополнительных карт. Любая из этих карт позволяет бесплатно снимать наличные в банкоматах всех банков и предоставляет льготные тарифы по переводам и платежам.

Еще одна опция в составе пакета «Атмосфера» – новая собственная бонусная программа «Космос», которая позволяет держателю пакета получать одновременно доход на остатки до 5% годовых в рублях и повышенный кэшбэк до 3% от суммы покупок в любых категориях.

Также клиенты смогут воспользоваться приоритетным доступом в бизнес-залы аэропортов по карте Priority Pass и услугами консьерж-службы ПСБ Private Banking.

Новинкой также является сервис «Семейный доступ», который позволит членам семьи клиента оформлять продукты на выгодных условиях и получать ряд привилегий, а также включает специальные сервисы для детей и детские карты.

«Новый пакет услуг своим названием полностью отражает новую креативную концепцию ПСБ Private Banking, которая предлагает окунуться в атмосферу заботы, комфорта, доверия, финансовой стабильности и защищенности. В рамках пакета мы предложили клиентам уникальную бонусную программу «Космос», которая обеспечивает гибкость, комфорт и максимальную выгоду при управлении личными финансами и бюджетом семьи, – заявила директор дирекции частного капитала ПСБ Наталья Капинос. – Правильная атмосфера немыслима без семьи – и поэтому особое место в нашем предложении занимает сервис «Семейный доступ», ориентированный на всех членов семьи, включая детей».

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