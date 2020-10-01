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Евгений Яковенко

Депутат новосибирского горсовета прокомментировал «разоблачение» Навального

Вице-спикер Горсовета Новосибирска Евгений Яковенко отреагировал на фильм Алексея Навального, «разоблачающий» новосибирских депутатов. Ролик, который оппозиционный политик подготовил перед своей госпитализацией, вышел на платформе YouTube 31 августа.

Вице-спикер горсовета Новосибирска Ренат Сулейманов

Депутаты теряют мандаты, но ЕР сохраняет лидирующие позиции

По предварительным данным на грани потери мандата несколько действующих депутатов городского Совета и регионального парламента. ЕР сохраняет лидирующие позиции.

Андрей Панферов

Ситуация в Новосибирске после выборов изменилась: позиция Андрея Панферова

Первый заместитель секретаря регионального отделения «Единой России» АНДРЕЙ ПАНФЕРОВ рассуждает о позициях партии в Новосибирске и области по итогам прошедшей избирательной кампании.

Директор новосибирской школы за год заработала в два раза больше мэра

Директор новосибирской школы за год заработала в два раза больше мэра

Руководители новосибирских детских садов и школ обнародовали декларации о доходах и имуществе. Самый большой доход в размере более 8,4 млн рублей задекларировала руководитель средней школы № 119 в Советском районе.

Итоги выборов в Новосибирске: достижения и провалы

Итоги выборов в Новосибирске: достижения и провалы

Послевыборная ситуация по Заксобранию Новосибирской области привлекает внимание лишь самых погруженных в политические процессы участников и наблюдателей – она выглядит стабильной на фоне новостей по Совету депутатов Новосибирска. Новый расклад на политическом поле регионального центра шокировал многих экспертов и перевел разговоры в тусовке в русло дискуссий на предмет «Как это случилось?» и «Что теперь будет?».

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