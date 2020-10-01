В сентябре 2020 года наибольший интерес аудитории портала вызвали следующие публикации:
Пять самых читаемых материалов месяца
Депутат новосибирского горсовета прокомментировал «разоблачение» Навального
Вице-спикер Горсовета Новосибирска Евгений Яковенко отреагировал на фильм Алексея Навального, «разоблачающий» новосибирских депутатов. Ролик, который оппозиционный политик подготовил перед своей госпитализацией, вышел на платформе YouTube 31 августа.
Депутаты теряют мандаты, но ЕР сохраняет лидирующие позиции
По предварительным данным на грани потери мандата несколько действующих депутатов городского Совета и регионального парламента. ЕР сохраняет лидирующие позиции.
Ситуация в Новосибирске после выборов изменилась: позиция Андрея Панферова
Первый заместитель секретаря регионального отделения «Единой России» АНДРЕЙ ПАНФЕРОВ рассуждает о позициях партии в Новосибирске и области по итогам прошедшей избирательной кампании.
Директор новосибирской школы за год заработала в два раза больше мэра
Руководители новосибирских детских садов и школ обнародовали декларации о доходах и имуществе. Самый большой доход в размере более 8,4 млн рублей задекларировала руководитель средней школы № 119 в Советском районе.
Итоги выборов в Новосибирске: достижения и провалы
Послевыборная ситуация по Заксобранию Новосибирской области привлекает внимание лишь самых погруженных в политические процессы участников и наблюдателей – она выглядит стабильной на фоне новостей по Совету депутатов Новосибирска. Новый расклад на политическом поле регионального центра шокировал многих экспертов и перевел разговоры в тусовке в русло дискуссий на предмет «Как это случилось?» и «Что теперь будет?».