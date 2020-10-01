Послевыборная ситуация по Заксобранию Новосибирской области привлекает внимание лишь самых погруженных в политические процессы участников и наблюдателей – она выглядит стабильной на фоне новостей по Совету депутатов Новосибирска. Новый расклад на политическом поле регионального центра шокировал многих экспертов и перевел разговоры в тусовке в русло дискуссий на предмет «Как это случилось?» и «Что теперь будет?».