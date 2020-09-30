В сквере возле ГПНТБ в Новосибирске появился снежноягодник

В Новосибирске за две недели благоустроили сквер «Весна» возле Государственной публичной научно-технической библиотеки. Здесь установили лавочки и освещение, а также высадили деревья и кустарники.

Освещение появилось на транзитной дорожке, соединяющей площадь Пименова с улицей Бориса Богаткова, а лавочки и урны – на центральной площадке для отдыха. Кроме того, в сквере высадили деревья и кустарники.

Как сообщили в пресс-службе мэрии Новосибирска, работы провели специалисты управления по благоустройству общественных пространств муниципалитета, а также Института непрерывного развития – они привлекли инвесторов и горожан.

«Ландшафтные дизайнеры проработали древесно-кустарниковый каркас этого сквера, который сочетал бы в себе элементы местных природных видов и в то же время сработал функционально – загородил основную площадку для отдыха от проезжей части. Здесь высажены березы, ивы, липы, сирень. Основное кольцо в центре сквера обрамлено кустарниками снежноягодника. Помимо посадок крупномеров, здесь по инициативе учителей высажена аллея пузыреплодника», – отметила директор МКУ «Горзеленхоз» Наталья Цветкова.

В Новосибирске продолжаются осенние посадки и реализация проектов благоустройства в рамках программы формирования современной городской среды. Помимо этого, департамент культуры, спорта и молодежной политики мэрии благоустраивает локальные зелёные зоны и скверы, всего их в городе 78.

«В 2017 году горожане выбрали 243 территории, которые хотели бы в рамках программы формирования современной городской среды. Сейчас мы ведем их инвентаризацию и паспортизацию. В идеале на всех этих территориях должны проходить работы, как здесь, в сквере «Весна», – отметил начальник управления по благоустройству общественных пространств мэрии города Новосибирска Вадим Полещук.

Ранее сообщалось о том, что в Новосибирске проходит новый этап благоустройства сквера возле Новосибирского оперного театра.

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