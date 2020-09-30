По делу экс-заместителя мэра Омска Дениса Денежкина проводится новое расследование

Прокуратура Омска оспорила решение Куйбышевского районного суда о прекращении уголовного дела в отношении бывшего заместителя мэра города Дениса Денежкина. Сторона обвинения не согласилась с решением судьи о вынесении экс-чиновнику денежного штрафа в размере сорока тысяч рублей.

Напомним, что свой пост Денежкин оставил в 2019 году и через суд получил статус банкрота. Согласно официальной версии, в 2018 году чиновник незаконно сдал в аренду третьим лицам пятнадцать участков Ленинском округе и на Левобережья Омска, которые предназначались многодетным семьям. Срок незаконной аренды был длительным, а ежемесячная плата не превышала трехсот рублей. По этому факту было возбуждено уголовное дело по статье «превышение должностных полномочий». Минимальное наказание по данной статье – штраф до 80 000 рублей, максимальное – лишение свободы на срок до четырёх лет. Если преступление совершено госслужащим, как в деле Денежкина, реальный срок может составить до семи лет.

Благодаря ходатайству следователя, уголовное дело в отношении омского экс-заместителя мэра было прекращено, а Денежкин получил только штраф в размере сорока тысяч рублей. Прокуратура осталась недовольна таким решением и подала апелляционную жалобу. В связи с чем новое уголовное дело отправится в региональный следственный комитет.

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