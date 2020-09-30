Многодетных мам Новосибирской области наградили знаком отличия

Губернатор Андрей Травников и председатель Законодательного собрания Новосибирской области Андрей Шимкив вручили знак отличия «За материнскую доблесть» 15 многодетным жительницам региона. С 2008 года такую награду в регионе получили больше тысячи женщин.

Среди 15 награжденных 13 женщин с пятью детьми, одна женщина с шестью детьми, ещё одна женщина с семью детьми. Все они проживают в девяти районах и городских округах Новосибирска и Новосибирской области. Самой молодой маме 32 года.

«Сегодня мы вручаем знаки отличия «За материнскую доблесть» женщинам, которые выбрали непростое жизненное дело – быть матерью для большого количества детей. Дело, с одной стороны, полное сложностей, забот, беспокойства, с другой стороны – радости и счастья. Мы относимся к вам с огромным уважением, для нас вы являетесь воплощением настоящих семейных ценностей, примером для молодых родителей, у которых создание больших семей ещё впереди», — отметил губернатор Новосибирской области Андрей Травников.

С 2008 года знаком отличия «За материнскую доблесть» в регионе награждены 1112 многодетных матерей. Поддержка многодетных семей – один из приоритетов деятельности правительства Новосибирской области.

Ранее сообщалось о том, что многодетные сотрудники кемеровской компании «Кузбассразрезуголь» получили материальную поддержку к 1 сентября.

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