3 октября, через месяц после официального открытия, в Региональном центре волейбола «Локомотив-Арена» будет разыгран первый трофей – Суперкубок. Новосибирский «Локомотив», чемпион страны, померится мастерством с обладателем Кубка России «Зенит-Казань».
Суперкубок России по волейболу — это ежегодная встреча двух сильнейших российских волейбольных клубов, один из которых завоевал звание чемпиона России, а другой выиграл Кубок страны. Впервые Суперкубок был разыгран в 2008 году, с 2014 года проходит в рамках одного из туров чемпионата России.
«В Новосибирске нас ждет большое событие. Во-первых, конечно, это открытие регионального центра волейбола «Локомотив-Арена». Новосибирск — город, где любят и ценят волейбол, поэтому появление Арены, особенно в преддверии чемпионата мира 2022, станет дополнительным стимулом к популяризации игры в этой части России, — рассказал президент Всероссийской федерации волейбола Станислав Шевченко. —Во-вторых, нас будет ждать очень интересный матч. Желаю спортсменам интересной борьбы, а зрителям незабываемых впечатлений от матча с участием любимых команд».
Организаторы встречи добавили, что матч пройдет при обязательном соблюдении всех установленных санитарно-эпидемиологических нормативов на поле победителя чемпионата России — то есть в Новосибирске.
Титульным спонсором Суперкубка России по волейболу стал банк ВТБ — акция проходит в рамках масштабной общебанковской программы «Спортивная страна». «Наш банк много лет поддерживает отечественный волейбол, выступая спонсором Всероссийской федерации волейбола, а с 2003 года является также генеральным спонсором мужской сборной, — напомнил старший вице-президент ВТБ Виктор Лукьянов. — Уверен, что этот матч Суперкубка станет значимым волейбольным событием этого года, а зрители получат максимум удовольствия от игры».
В дальнейшем «Локомотив-Арена» сможет принимать международные соревнования различных уровней. Именно здесь предполагается провести ряд матчей группового этапа мужского чемпионата мира по волейболу 2022 года.