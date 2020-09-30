3 октября, через месяц после официального открытия, в Региональном центре волейбола «Локомотив-Арена» будет разыгран первый трофей – Суперкубок. Новосибирский «Локомотив», чемпион страны, померится мастерством с обладателем Кубка России «Зенит-Казань».

Суперкубок России по волейболу — это ежегодная встреча двух сильнейших российских волейбольных клубов, один из которых завоевал звание чемпиона России, а другой выиграл Кубок страны. Впервые Суперкубок был разыгран в 2008 году, с 2014 года проходит в рамках одного из туров чемпионата России.

«В Новосибирске нас ждет большое событие. Во-первых, конечно, это открытие регионального центра волейбола «Локомотив-Арена». Новосибирск — город, где любят и ценят волейбол, поэтому появление Арены, особенно в преддверии чемпионата мира 2022, станет дополнительным стимулом к популяризации игры в этой части России, — рассказал президент Всероссийской федерации волейбола Станислав Шевченко. —Во-вторых, нас будет ждать очень интересный матч. Желаю спортсменам интересной борьбы, а зрителям незабываемых впечатлений от матча с участием любимых команд».

Организаторы встречи добавили, что матч пройдет при обязательном соблюдении всех установленных санитарно-эпидемиологических нормативов на поле победителя чемпионата России — то есть в Новосибирске.

Титульным спонсором Суперкубка России по волейболу стал банк ВТБ — акция проходит в рамках масштабной общебанковской программы «Спортивная страна». «Наш банк много лет поддерживает отечественный волейбол, выступая спонсором Всероссийской федерации волейбола, а с 2003 года является также генеральным спонсором мужской сборной, — напомнил старший вице-президент ВТБ Виктор Лукьянов. — Уверен, что этот матч Суперкубка станет значимым волейбольным событием этого года, а зрители получат максимум удовольствия от игры».

В дальнейшем «Локомотив-Арена» сможет принимать международные соревнования различных уровней. Именно здесь предполагается провести ряд матчей группового этапа мужского чемпионата мира по волейболу 2022 года.

ВКонтакте Редакция «КС» открыта для ваших новостей. Присылайте свои сообщения в любое время на почту news@ksonline.ru или через наши группы в Facebook

Подписывайтесь на канал «Континент Сибирь» в Telegram , чтобы первыми узнавать о ключевых событиях в деловых и властных кругах региона.