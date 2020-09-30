Константин Зайцев утвержден председателем правительства Иркутской области

Депутаты Заксобрания Иркутской области согласовали кандидатуру первого заместителя губернатора — председателя регионального правительства. Им стал Константин Зайцев, с марта 2020 года находившийся в рассматриваемой должности в статусе исполняющего обязанности. По сообщению пресс-службы регионального Заксобрания, за него тайным голосованием было отдано большинство голосов.

Ранее эту должность занимал Руслан Болотов, занявший пост вице-мэра Иркутска. Новый замгубернатора родом из Ангарска, ему 50 лет, состоит в «Единой России». Профессиональный спортсмен-лыжник, в конце 80-х выступал на российских и всесоюзных соревнованиях, являлся членом сборной ЦСКА.

В 1993 году окончил Иркутский институт народного хозяйства по специальности «бухгалтерский учёт, анализ хозяйственной деятельности и контроль», в 1996 получил диплом Иркутской академии народного хозяйства по специальности «Юриспруденция». Кандидат экономических наук. Действительный государственный советник Российской Федерации 3 класса.

В декабре 1999 впервые был избран депутатом Государственной думы РФ 3-го созыва. Работал в комитете по бюджету и налогам, членом постоянных комиссий: по развитию ипотечного кредитования, по вопросам профилактики безнадзорности, беспризорности и наркомании среди несовершеннолетних и молодежи. С сентября 2006 года до июня 2008 года — секретарь ИРО ВПП «Единая Россия», потом работал в статусе первого заместителя председателя межрегионального координационного совета от «ЕР» в СФО. 16 января 2012 года был назначен на должность руководителя Управления Федеральной налоговой службы по Иркутской области.

Напомним, что ранее избранный губернатор Приангарья Игорь Кобзев сформировал структуру нового правительства региона.

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