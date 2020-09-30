На реконструкцию «Театра Афанасьева» в Новосибирске выделят 250 млн рублей

Из федерального бюджета выделят 250 млн руб. на реконструкцию здания новосибирского городского драматического театра под руководством Сергея Афанасьева. В результате работ общая площадь помещений увеличится до 3 000 квадратных метров.

Как сообщили в пресс-службе мэрии Новосибирска, федеральное министерство культуры пообещало направить средства на ремонт и оснащение театра в том случае, если для него подберут новое помещение. Им стало здание бывшего кинотеатра «Пионер» на Максима Горького, 52. Его нынешняя площадь — 2 028,01 квадратных метров, однако после реконструкции она может составить 2 984,4 квадратных метров.

В результате у театра появятся новые залы, в том числе репетиционные, а количество посадочных мест увеличится со 100 до 211. Кроме того, помещения позволят показывать спектакли людям с инвалидностью.

После передачи здания кинотеатра «Пионер» «Театру Афанасьева» началась работа по поиску бюджетных ассигнований. Средства на реконструкцию искали на федеральном, областном и муниципальном уровнях. В результате проект поддержали председатель Союза театральных деятелей Александр Калягин, заместитель министра культуры Российской Федерации Александр Журавский, а также экс-министр культуры Владимир Мединский, с которыми встретились мэр Новосибирска Анатолий Локоть и руководитель театра Сергей Афанасьев.

Кроме того, вопросом финансирования реконструкции театра занимались департамент культуры, спорта и молодежной политики мэрии Новосибирска, министерство культуры Новосибирской области и Министерство культуры Российской Федерации.

С 2002 года «Театр Афанасьева» работал в подвальном помещении на Вокзальной магистрали, 19 площадью 656 квадратных метров. При этом руководство учреждения было вынуждено арендовать дополнительные помещения для складов, репетиционного зала, швейной мастерской и различных отделов в разных районах города.

Сейчас реконструкция здания перешла в новую фазу. Напомним, работы начались в июле.

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