«Фермер-центр» хотят заставить расплатиться за долги «Холидея»

Кемеровская торговая компания «Скарлетт» потребовала привлечь к субсидиарной ответственности по долгам обнакротившегося «Холидея» ряд связанных с ритейлером физических и юридических лиц, включая Николая Скороходова и управляющую структуру сети магазинов «Фермер-центр».

Сообщение о требовании привлечения к субсидиарной ответственности аффилированных с ритейлером бизнесменов и компаний опубликовал конкурсный управляющий ООО «Компания Холидей» Трофим Кузнецов. В список вошли основатели «Холидея» Николай Скороходов и Александр Брыкин, директор учрежденной «Холидеем» управляющей компании «Кора» Роман Яблоков, руководитель ООО «ФЦ Сибирь» (управляющая компания сети «Фермер-центр» — «КС») Алексей Захаров, соучредитель «Холидей Маркетинг» Сергей Степанов, бизнесмены Игорь Иванов, Владимир Трунов и Илья Сухарев. Кроме того, в списке значатся юрлица: ООО «НСК Холди», ООО «ФЦ Сибирь» и новосибирское ООО «Бэст Прайс», скупившее долги «Холидея» у «НСК Холди» и подавшее позже десятки исков к ритейлеру-банкроту в арбитраж.

Сумма, требуемая в рамках привлечения к субсидиарной ответственности, в заявлении не указана. Сама торговая компания «Скарлетт», зарегистрированная в Кемерово и специализирующаяся на оптовой торговле напитками, фигурирует в «банкротном» процессе «Холидея» в качестве «иного лица». Напомним, арбитраж признал «Холидей» банкротом в феврале 2019 года. В реестр кредиторов «Холидея» на тот момент было включено 80% всех заявленных требований на общую сумму 14 млрд

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