Партия ЛДПР по итогам выборов 13 сентября в Новосибирской области укрепила свои позиции. Вице-спикер Законодательного собрания от ЛДПР НАТАЛИЯ КРАСОВСКАЯ прокомментировала результаты и поделилась дальнейшими планами.

— Наталия Рудольфовна, как вы оцениваете итоги выборов в Новосибирской области для ЛДПР? Почему, на ваш взгляд, «Единая Россия» и КПРФ по факту ухудшили результаты, если сравнивать с прошлой кампанией?

— ЛДПР существенно усилила свои позиции благодаря победе сразу пяти членов партии на выборах в горсовет и значительной поддержке населения по всей области, что позволило провести в Законодательное собрание сразу шесть депутатов, а в местные советы — 280 человек. При этом добиться хорошего результата нам помогла активная работа наших кандидатов непосредственно с людьми на округах, каждодневная, ориентированная на решение конкретных проблем жителей, работа «в поле», что являлось основой нашей кампании. Что же касается снижения результатов коммунистов и «единороссов», то, на мой взгляд, причины вполне понятны. Сложная экономическая ситуация закономерно привела к некоторому снижению рейтинга «ЕР» и в нашем регионе. А КПРФ, став в Новосибирске второй «партией власти», утратила статус оппозиционной партии, что лишило ее существенной части голосов.

— Окажет ли это влияние на дальнейшую информационную политику ЛДПР, на позиционирование партии?

— Результаты выборов позволяют говорить о том, что модель открытого взаимодействия власти и людей, предложенная ЛДПР, нашла активный отклик у избирателей. Именно это будет во главе угла нашей информационной политики. Мы будем продолжать активно продвигать и развивать такой подход, поскольку прямой контакт с представителями власти все больше востребован и поддерживается жителями Новосибирска и области.

— В ходе прошедшей кампании в Новосибирске кандидаты от ЛДПР сталкивались с жесткой конкуренцией со стороны выдвиженцев «ЕР» и КПРФ. Как это скажется на взаимодействии с этими партиями после выборов?

— Наши методы всегда открыты и исходят из буквы закона. И точно так же мы всегда открыты для конструктивного взаимодействия в интересах людей. Мы ставим во главу угла целесообразность. Если это целесообразно, если какие-то решения идут на пользу людям — мы готовы к сотрудничеству.

— Как вы можете прокомментировать прохождение в ЗС представителей новых для новосибирской политики партий — «Новых людей», «Партии пенсионеров»?

— В обществе велик запрос на обновление. Заметьте, что даже в своем названии те же «Новые люди» активно эксплуатируют этот запрос, тренд на новые лица, которых, повторимся, так не хватает в новосибирской политике. Новое, свежее — это всегда хорошо, другое дело, что кроме новизны, должно быть еще что-то. Посмотрим, что — время очень быстро расставит все по местам.

— С чем вы связываете ухудшение результата «Справедливой России»?

— Если «ЕР» и КПРФ активно использовали административный ресурс, «Новые люди» и «Партия пенсионеров» — тренд на обновление, мы — отклик людей на активную работу непосредственно «на земле», то «Справедливая Россия» пыталась пройти опять только на громких лозунгах и призывах голосовать за все хорошее против всего плохого. В современных реалиях это уже не проходит.

— В горсовет Новосибирска по итогам прошедших выборов прошло сравнительно много самовыдвиженцев. В том числе представители объединений «Лига эффективности» и «Новосибирск-2020». Как вы планируете выстраивать с ними отношения?

— Мы не исключаем, что найдем точки соприкосновения с «Лигой эффективности», надеюсь, что будем с ними сотрудничать. А вот по поводу так называемой «Коалиции-2020» подобного сказать не могу. Сильно сомневаюсь, что с ними можно каким-либо образом конструктивно взаимодействовать.

— Прошедшая кампания, по наблюдениям экспертов, была непривычно богата на грязные технологии. Со многими довелось столкнуться и кандидатам от ЛДПР. С чем, по вашему мнению, связано такое обилие запрещенных приемов и «черного пиара»?

— С бессилием и отчаянием. Когда оппоненты понимают, что результат у них будет не ахти, на сцене появляются вот эти самые запрещенные приемы. Любыми способами очернить соперника, а себя — превознести. Старо как мир. Чего только стоят так называемые спойлеры. Вот где апофеоз беспринципности.

— В этот раз голосование впервые проходило на протяжении трех дней вместо одного. Как оцениваете прошедшие выборы с точки зрения организации? Не было ли у ЛДПР претензий к избиркомам?

— Подобное происходит впервые, поэтому понятно, что возникло много нюансов, которые требуют детальной проработки. И думаю, что на следующих выборах, проходящих по такому принципу, все нюансы будут учтены и доработаны.

— В следующем году в России предстоят выборы в Государственную думу, и можно часто встретить мнение о том, что прошедшая кампания может служить репетицией следующей. Как вы оцениваете позиции, с которыми ЛДПР подходит к парламентским выборам? Есть ли уже понимание, кто пойдет от партии по округам, а кто по списку? На сколько мандатов рассчитываете?

— Как я уже сказала, ключевой принцип нашей работы — решение вопросов и проблем избирателей, вне зависимости от даты на календаре. Поэтому мы в любой момент готовы к началу избирательной кампании, для нас мало что меняется при приближении очередных выборов. Наши позиции укрепляются, поддержка растет, поэтому рассчитываем, что этот тренд сохранится и на выборах в Госдуму. Кто именно станет кандидатами в депутаты Госдумы, будет решено на съезде ЛДПР, который состоится после объявления выборов.

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