Новосибирский Совет депутатов нового созыва на первой сессии сформировал свою структуру: были выбраны спикер и его замы, определен состав комиссий и их председатели.

Первая сессия вновь избранного Совета депутатов Новосибирска, прошедшая 25 сентября, сопровождалась бурными дебатами и заседала рекордное количество времени — более семи часов. За это время депутаты избрали своего спикера и его замов, определили состав специальных комиссий и проголосовали за их председателей.

Перед началом сессии избранным депутатам торжественно, под вспышки фотокамер, вручили удостоверения. Напомним, в седьмом созыве горсовет Новосибирска получил серьезное обновление — свои кресла сохранили 26 депутатов прошлого созыва. Мэр Новосибирска Анатолий Локоть пожелал народным избранникам слаженной работы, подчеркнув, что, несмотря на различия в опыте и партийной принадлежности, все они равны в своих правах и полномочиях.

В первую очередь, на сессии был избран председатель Совета депутатов седьмого созыва. На должность спикера были предложены три кандидатуры: Дмитрий Асанцев, Игорь Украинцев и Сергей Бойко. В результате кандидаты получили 39, 3 и 5 голосов соответственно, и место спикера сохранилось за Дмитрием Асанцевым.

Следом за председателем были выбраны три его заместителя. Ими по итогам голосования стали Николай Тямин, Евгений Яковенко и Антон Тыртышный.

Следующими этапами сессии прошло голосование за состав постоянных комиссий и их председателей. Напомним, в прошлом, шестом созыве, в Совете депутатов Новосибирска действовали девять профильных комиссий. В этом году к ним добавилась десятая — комиссия по контролю за органами местного самоуправления и должностными лицами по вопросам местного значения. Вновь избранный председатель Совета депутатов Дмитрий Асанцев прокомментировал полномочия новой комиссии.

Более 2 миллионов в год будет экономиться на содержании аппарата Совета депутатов Новосибирска

«Исключительной компетенцией Совета депутатов города Новосибирска является контроль исполнительной власти — мэрии города и должностных лиц по вопросам местного значения. Эта функция была раньше размыта среди всех комиссий горсовета. Сейчас принято решение создать в новом созыве десятую профильную комиссию и замкнуть на нее эти задачи. Считаю, что комиссия будет востребована и улучшит работу исполнительной власти», — отметил спикер горсовета.

В частности, новая комиссия займется рассмотрением отчетов Контрольно-счетной палаты (КСП), которая проверяет от 20 до 30 учреждений и департаментов в течение года. Также в компетенции комиссии войдет рассмотрение отчетов мэра перед вынесением их на сессию Совета депутатов Новосибирска и различных депутатских запросов.

Как заметил Дмитрий Асанцев, новая структура значительно разгрузит бюджетную комиссию, где рассматривается нередко до 40–45 вопросов. В связи с этим дополнительная работа с актами КСП отнимала много времени: комиссии по бюджету нередко проходили по 4–5 часов.

Другие изменения, которые затронут структуру аппарата Совета депутатов города Новосибирска, позволят сэкономить городскому бюджету порядка 2 млн 700 тысяч рублей в год.

По итогам голосования депутатов новую комиссию, которая займется вопросами КСП, возглавит Андрей Гудовский. Председателем комиссии по культуре, спорту и молодежной политике станет, как и ранее, Александр Тарасов. Сохранит свой пост главы комиссии по муниципальной собственности Сергей Бондаренко.

Председателем комиссии по местному самоуправлению выбран Игорь Атякшев, по наказам избирателей — Александр Бурмистров, по социальной политике и образованию — Игорь Титаренко, по бюджету и налоговой политике — Кирилл Покровский. Игорь Кудин вновь будет руководить комиссией по городскому хозяйству.

Одной из самых многочисленных стала комиссия по градостроительству Совета депутатов. Войти в ее состав пожелали 17 депутатов, но из-за организационных ограничений по численности прошли только 15. Не вошли в состав комиссии депутаты Светлана Каверзина и Степан Сафонкин, набравшие наименьшее количество голосов коллег. Председателем комиссии по градостроительству был выбран Сергей Трубников.

Без председателя осталась депутатская комиссия по научно-производственному развитию и предпринимательству. Общим голосованием сессия не поддержала кандидатуру, выдвинутую ее членами, — депутата Павла Чернышева. Таким образом, комиссия останется без председателя до октябрьской сессии, когда он будет избран повторно.

Безусловно, ни у кого не вызывает сомнений, что работа седьмого созыва депутатов горсовета начинается в условиях жесткой конкуренции внутри самого Совета депутатов. Комментируя этот факт, Дмитрий Асанцев призвал коллег избегать популизма и стремиться к конструктивной работе.

«Можно критиковать все, что угодно. Но критика должна быть подтверждена конкретными предложениями, как эффективно и правильно решить ту или иную проблемы. Поэтому хотелось бы, чтобы в Совете депутатов не занимались популизмом», — сказал Дмитрий Асанцев.

При этом спикер уверен, что даже самую жесткую конкуренцию можно обернуть в позитивное русло и не переходить в политической борьбе рамки приличия.

«Абсолютно нормальный процесс, что в конкурентных условиях депутаты будут вынуждены еще больше проявлять свою активность. Жизнь не стоит на месте, происходят изменения, развитие. Я очень надеюсь, что отношения будут деловыми и не перейдут рамки морально-этических норм», — пожелал коллегам председатель Совета депутатов.

На первой сессии горсовета поступили несколько предложений от депутатов для рассмотрения уже на следующей, октябрьской сессии. Так, Александр Мухарыцин выступил с инициативой обращения к премьер-министру РФ Михаилу Мишустину для сохранения пенсионных надбавок за стаж пенсионерам, проработавшим более 30 лет в сельском хозяйстве и переехавшим потом в город. Второй темой обращения стала возможность выплаты компенсаций пенсионерам в связи с эпидемиологической ситуацией.

На сегодня депутаты горсовета уже приступили к своей непосредственной работе с избирателями и их наказами, часть которых досталась им от предыдущего созыва. Впереди у народных избранников 200 дней на формирование плана выполнения наказов. Процесс будет включать в себя кропотливую работу с проектно-сметной документацией по всем мероприятиям, а также закрепление за департаментами мэрии конкретных задач.

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