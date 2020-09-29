Эксперты сервиса по поиску недвижимости «Циан» составили ТОП-10 сибирских субъектов с самыми дорогими квартирами на вторичном рынке. Традиционно первые места в этом рейтинге оспаривают города-миллионники – Новосибирск и Красноярск.

Первое место в ТОП-10, сформированном «Циан» (Центральное информационное агентство недвижимости), занял Красноярский край. В центре Красноярска расположен исторический особняк 1849 года постройки, известный в городе как «Дом купца Полуянова». В нем продается многокомнатное помещение с восьмью санузлами и лоджией, которое занимает весь второй этаж. По своему функционалу оно может использоваться и как жилая квартира, и как офисный объект. Бюджет лота заявлен в размере 84 млн рублей. Год назад он стоил на 9,5 млн рублей дешевле, но в апреле 2020-го собственник вернул прежний ценник.

Второе место – у Новосибирской области. Новосибирск уступает Красноярску по уровню верхней ценовой планки на вторичную недвижимость, но опережает по количеству объектов, которые стоят более 50 млн рублей. В настоящее время на новосибирском рынке недвижимости выставлено сразу восемь лотов в этой категории. Самый дорогой из них – пятикомнатный пентхаус площадью 350 кв. м на 14-м этаже 16-этажного дома – продается за 80 млн рублей. Из окон квартиры открывается панорама знаменитого новосибирского Академгородка.

Третье место в рейтинге заняла Иркутская область. В шестиэтажном доме с видом на Ангару продается самая дорогая квартира в Иркутске. Это, по мнению экспертов «Циан», по-настоящему роскошный объект: на трех уровнях собраны четыре спальни, домашний кинотеатр, зона SPA с сауной, бассейном и турецкой баней, тренажерный зал и просторная терраса. Совокупная площадь помещений достигает 376,9 кв. м. Кроме того, квартира оборудована автономной электроподстанцией. Стоимость этого объекта – 67,0 млн рублей.

Четвертую строчку рейтинга «Циан» закрепил за собой омский чемпион – двухуровневая квартира площадью 275 кв. м в доме 2006 года постройки, расположенного поблизости от здания областной администрации и набережной Иртыша. Интерьеры выполнены в стиле лофт по индивидуальному дизайнерскому проекту. Собственник намерен выручить с продажи этой квартиры 48 млн рублей.

На пятом месте – Томская область. Этот субъект РФ заметно отстает от соседей и по стоимости самой дорогой квартиры (30,0 млн рублей), и по ее габаритам (176,7 кв. м). Однако трехкомнатный объект в доме 2002 года постройки вполне может считаться региональной гордостью. Он укомплектован брендовой итальянской мебелью, изготовленной на заказ. В жилых комнатах полы застелены буковым паркетом, а на кухне – мраморными панелями. Также в прайс включены два машиноместа на цокольном этаже.

Шестое место в рейтинге у Кемеровской области. В отличие от остальных регионов, Кузбасс представлен в рейтинге не своим административным центром, а вторым по величине городом – Новокузнецком. В его Центральном районе экспонируется четырехкомнатная квартира площадью 200 кв. м. Ее отделка производилась в соответствии с авторским проектом. Особенностью лота является его нахождение в торговом центре «Континент». Новому владельцу придется за нее заплатить 23,0 млн рублей.

На седьмом месте – Алтайский край. Верхний предел стоимости вторичного городского жилья для этого края зафиксирован в кирпичном доме 2004 года постройки в центре Барнаула. Пятикомнатная квартира площадью 245,0 кв. м, развернутая на три стороны света, стоит 21 млн рублей.

Восьмое место за Республикой Хакасия. В настоящее время рекорд стоимости для абаканского рынка недвижимости измеряется 14 млн рублей. Столько стоит четырехкомнатная квартира (190 кв. м) в Абакане в доме на улице Чертыгашева. Нынешние владельцы перед отъездом готовы оставить покупателю часть из комплектов мебели и бытовой техники.

На девятом месте – Республика Тыва. Это один из самых бедных регионов РФ, поэтому показатели стоимости жилья здесь достаточно скромные. Самый дорогой лот – трехкомнатная квартира (80 кв. м) в доме 1972 года постройки – оценена собственником в 8 млн рублей.

Замыкает рейтинг ТОП-10 Республика Алтай. В Горно-Алтайске цены еще ниже. Трехкомнатная квартира площадью 100 кв. м в доме, который по местным меркам считается элитным, имеет ценник в 6,7 млн рублей. И это абсолютный потолок для региона. Объект выделяется 3-метровыми потолками, дизайнерским евроремонтом, наличием двух балконов и хорошими видовыми характеристиками.

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