Почему власти Кольцово и бизнесмены не смогли найти «земельный» компромисс?

Представленный весной текущего года на инвестсовете при губернаторе Новосибирской области проект по производству артемизинина на основе полыни для медицинских нужд может быть реализован в другом регионе. По словам главы компании «Сиббиотех», из-за проблем с выделением земельного участка в Кольцово, инвестор сейчас рассматривает уход в калужский фармкластер. Почему власть и бизнес не могут прийти к компромиссу, выяснял «Континент Сибирь».

Компания «Сиббиотех», резидент новосибирского Биотехнопарка, представила проект нового производства артемизининовой кислоты на инвестсовете в марте текущего года. По словам руководителя компании Виталия Тирона, бизнесмены готовятся выпускать не менее 7,5 т артемизинина и 1,5 т артемизининовой кислоты в год. Это группа препаратов для лекарств против тропической малярии. Планируемая сумма инвестиций в проект на тот момент составляла 671,2 млн рублей. Запуск проекта был запланирован на октябрь 2021 года, выход на проектную мощность – октябрь 2022 года. Добывать сырье коммерсанты хотят из однолетней полыни, которую, по их расчетам, начнут охотно выращивать новосибирские фермеры. Чистая прибыль предприятия, по прогнозам коммерсантов, после выхода на проектную мощность составит около 100 млн рублей в год.

Как рассказал «Континенту Сибирь» директор «Сиббиотеха» Виталий Тирон, подготовка к реализации проекта началась еще в 2017 году, когда руководство специализирующейся на витаминных кормах для птицеводства и животноводства компании решило диверсифицировать бизнес. Выбор пал на производство противомалярийных препаратов, которые предполагалось отправлять в небольших объемах на экспорт, в первую очередь, в Африканский регион и Юго-Восточную Азию. В 2018 году проект прошел согласование с Фондом развития промышленности (ФРП) в Москве, после чего бизнесмены получили гарантию его финансирования. В соответствии с одним из обязательных условий предоставления средств, компания должна была стать резидентом новосибирского Биотехнопарка, расположенного в Кольцово. «Мы начали смотреть землю для размещения производства. Сибирь большая, но земли в Кольцово оказалось мало. Либо предлагались участки без коммуникаций. Позже я познакомился со Львом Решетниковым, который тогда исполнял обязанности министра экономического развития Новосибирской области. Он направил нас в Агентство инвестиционного развития (АИР) региона. С сентября 2019 АИР нас начал вести, было получено согласие на статус резидента Биотехнопарка», — рассказал Виталий Тирон.

Для предоставления участка земли под новое производство, согласно правилам, проект «Сиббиотеха» должен был пройти процедуру согласования на инвестиционном совете при губернаторе Новосибирской области. За пару недель до инвестсовета, по словам Виталия Тирона, ему позвонили из руководства бизнес-инкубатора Новосибирской области (работает в наукограде с 2007 года «КС»), и попеняли на то, что проект не был предварительно представлен властям Кольцово. Бизнесмен встретился с мэром наукограда Николаем Красниковым. «Красников сказал на приеме, что свободной земли нет, но порекомендовал обратиться к «прекрасному человеку в Кольцово» по фамилии Першин. Речь шла о земельном участке возле объездной дороги за Кольцово. В среднем земля в Новосибирской области стоит 2 млн гектар. Першин предложил нам купить участок по цене 10 млн рублей за гектар. Коммуникаций там никаких, их нужно подводить от «Вектора», а это еще порядка 100 млн рублей. При том, что Биотехнопарк, где мы уже стали резидентами, обещал нам максимум за 15 млн рублей это сделать», — пояснил Виталий Тирон. «Континент Сибирь» выяснил, что одним из резидентов кольцовского бизнес-инкубатора является ООО «Навигационные решения», которое возглавляет Денис Юрьевич Першин. В составе Координационного совета по развитию малого и среднего предпринимательства районного поселка Кольцово он значится советником главы поселка, Николая Красникова. Получить комментарий самого Дениса Першина «Континенту Сибирь» не удалось. По номеру телефона, который значится в интернет-справочниках, как контактный номер «Навигационных решений», ответил человек, не ставший представляться: «Никаких комментариев не будет!». От покупки участка «Сиббиотех» отказался.

На инвестсовете, по оценке Виталия Тирона, презентовавшего проект бизнесмена «начали макать лицом в определенные емкости». Коммерсанты к тому времени уже присмотрели подходящий для производства участок между «Катреном» и «Ангиолайном». Участок, по сути, требующий благоустройства овраг, однако «Сиббиотех» он устраивал, в первую очередь, благодаря расположению. «Основной вопрос продажи медицинской продукции на экспорт – это сертификация. Несертифицированный продукт стоит порядка 150 долларов, сертифицированный – 600. Я за 400 тыс. евро нанял консультантов по организации сертификации нашей продукции, чтобы продавать за границу. В Биотехнопарке работает лаборатория, лицензированная для сертификации, а для предприятия-производителя есть определенные требования, касающиеся близости к такой лаборатории», — пояснил Виталий Тирон. Между тем, присутствовавший на инвестсовете Николай Красников усомнился в пригодности выбранного коммерсантами участка для их целей. По словам мэра Кольцово, этот участок не годится для капитального строительства, и строительства в принципе, и компания «Катрен» планировала там создать что-то вроде парка. «Это вопрос экологии!», — заявил Николай Красников. В защиту инвестора на совете выступил генеральный директор Агентства инвестиционного развития (АИР) Александр Зырянов, отметивший, что на выбранном резидентом земельном участке достаточно сложный рельеф местности, и инвестору придется вкладываться в выравнивание земельного участка, однако бизнесмены готовы это сделать. «В Агентстве инвестиционного развития работают специалисты достаточно высокого уровня, и естественно, при «посадке» резидента на эту площадку были проанализированы все санитарно-эпидемиологические нормы, защитные зоны, необходимые для такого рода предприятий. Все соответствует нормативам и регламентам. Никаких проблем мы здесь не видим», — сказал Александр Зырянов.

Закончил обсуждение проекта первый заместитель председателя правительства Новосибирской области Владимир Знатков, предложивший оценивать проект с точки зрения бизнеса и провести консультации коммерсантов с властями Кольцово по выбору участка. «Вобщем Красников нам отказал. Начал указывать, что артемизинин это крайне вредное производство, поэтому возник вопрос санитарно-защитной зоны. Консультанты проверили, мы в границы нужного участка укладываемся. Можно выделять нам землю, и мы начнем работать. Был еще малый инвестсовет у Знаткова, где мы сказали, что понимаем риск участка. Дело в том, что проект на последней стадии рассматривает Роспотребнадзор и, как финальная инстанция, говорит, можем мы начинать строительство или нет. Мы поймем, ели санврачи запретят, мы к этому готовы. Но Красников все равно уперся», — рассказал Виталий Тирон. В прошлом месяце, по его словам, бизнесменам окончательно отказали в предоставлении земельного участка в Биотехнопарке, из-за чего финансирование проекта со стороны ФПР «зависло». «Мы пытались зайти в Кольцово по профилю наукоемкого производства. В 2019 году президент России на саммите с участием представителей африканских стран сказал, что мы будем помогать страна Африки в борьбе с паразитарными инфекциями. Сибирь может участвовать в решении проблем, над которыми бьется весь мир, нас, как минимум, нужно хвалить», — посетовал коммерсант.

Как рассказал «Континенту Сибирь» Николай Красников, власти Кольцово по-прежнему рассчитывают организовать на земельном участке между «Катреном» и «Ангиолайном» зеленую зону. «Мы всегда к инвесторам относимся с интересом, тем более, если они попадают в профиль развития биофармнаправления. Поскольку «Сиббиотех» к тому же стал резидентом Биотехнопарка, мы отнеслись к нему с усиленным интересом. Но когда мы узнали, что им предлагается место внутри самого Биотехнопарка, да еще на том месте, от которого парк годом раньше отказался…», — сказал Николай Красников. Он пояснил, что прежнее руководство парка планировало создать там озеро и «внутренний биотехнопарковский дворик», который сами резиденты могли бы обустроить. «Новое руководство парка от земли отказалось, есть письма, я их на инвестсовете цитировал. Место непригодное, перепады высоты, заболоченность, много денег нужно, чтобы выровнять. Попросили разорвать договор аренды, отдали землю нам, чтобы сделать там муниципальный парк. Мы землю конечно примем, но парк там на задворках делать не будем, у нас много других парков. Пусть там будет просто зеленая зона. Есть договоренность с «Катреном» сделать под их окнами нормальный вид», – рассказал глава Кольцово. Кроме неподходящей «геометрии участка» сомнения Николая Красникова вызывает использование при производстве артемизинина химических веществ – кислоты. «Есть санитарно-защитные зоны, там «Катрен», «Ангиолайн», а у «Сиббиотеха» кислотное производство, хоть 100 метров, но должна быть зона защитная. А там не получается», — пояснил глава наукограда.

Николай Красников также подтвердил информацию о прошедших переговорах между инвестором и бизнесменом по покупке земли, подчеркнув, что власти Кольцово при этом не вмешиваются в отношения хозяйствующих субъектов. «Участков у нас не так много, сейчас вот «СКИФ» занял основные земли, но есть за «Вектором» шлейф земель бывшей птицефабрики, перешедших в частные руки. Иногда бизнесмены к нам приходят и говорят, что хотели бы какой-то проект туда «посадить». Некоторые туда уже коммуникации подвели, местность там ровная. Инвесторы, как правило, понимают, насколько важны коммуникации. «Сиббиотех» мы тоже с владельцем участка свели, они у меня в кабинете попили чая и поехали смотреть. Мы к их разговору не имеем отношения, не участвуем, но я знаю, что была названа стартовая цена, которая еще могла обсуждаться. Я потом разговаривал с бизнесменом – цену можно было обсудить, если бы был интерес. Думаю, что расходы инвестора на приобретение земли и коммуникации были бы сопоставимы с теми, которые пришлось бы затратить из областного бюджета на выравнивание участка. Если договорятся, то договорятся», — рассказал Николай Красников.

Позднее в разговоре с корреспондентом «Континента Сибирь» Виталий Тирон пояснил, что предложенный ему к приобретению участок не подходит под задачи коммерсантов. «Нет там ничего. Из источников энергии там только электролиния. А нам нужна линия с резервированием, как в Биотехнопарке. На участке, который нам предложили, ее не было – это третья категория. Можно подключиться к «Вектору», но, так как это федералы, подключаться к ним дорого и долго. Вода и канализация – тянуть ее от «Вектора», опять же, обойдется примерно в 50 млн рублей. Не решен вопрос с отоплением. Как там топить – углем или дровами?», — сказал руководитель «Сиббиотеха». По поводу выбранного самими бизнесменами участка между «Катреном» и «Ангиолайном» он заявил, что «неудобная география» вполне утраивает коммерсантов, которые планировали разместить производство уступами, верандами. Это, кроме прочего, более экономичный вариант постройки. «В итоге – многоэтажный производственный комплекс. Проектировщики нам подтвердили целесообразность решения», — сказал Виталий Тирон. Он также опроверг подозрения в планах по использованию кислоты, пояснив, что предприятие будет использовать в производстве артемизинина углекислоту, как, к примеру, в пивоварении. Санитарная зона в этом случае должна быть 50 м, и коммерсанты бы в нее уложились.

По информации Николая Красникова, полемичное обсуждение проекта на инвестсовете закончилось тем, что власти Кольцово и бизнесмены должны еще раз у себя все обсудить, а затем вернуться к совместному решению вопроса. Однако продолжения дискуссии не последовало. «Сиббиотех» почему-то потерял интерес к нашим предложениям других участков. Прошло заседание рабочей группы у первого заместителя председателя правительства Владимира Михайловича Знаткова, где все подробно обсудили. Я перед этим разослал письма резидентам, у которых там санитарно-защитные зоны, чтобы они выразили свое отношение по вопросу. Все отзывы были отрицательными, включая «Катрен» и «Ангиолайн». Не пойму, почему они («Сиббиотех» — «КС») так настойчиво хотели туда (на земельный участок между «Катреном» и «Ангиолайном» — «КС»)», — сказал глава Кольцово. По его словам, Владимир Знатков в итоге сообщил о принятом решении разместить новое предприятие в районе Бердска. «Ну мы были не против, Кольцово сейчас в таком положении, что не всякую кислоту потянет к себе, да еще в центр наукограда», — добавил Николай Красников. Виталий Тирон сказал, что о размещении предприятия в районе Бердска он слышит впервые. Уточнить информацию у самого Владимира Знаткова «Континенту Сибирь» не удалось. «Товарищи эти больше у нас не появлялись, я был в полной уверенности, что они уже в Бердске. Потом получил итоги земельной комиссии, я в самом заседании не участвовал. Решение о выделении земли у нас «Сиббиотеху» было отрицательным: отказать в «посадке» в Кольцово», — рассказал Николай Красников. Он добавил, что свободной муниципальной земли в Кольцово сейчас нет, и после выборов вместе с властями региона будет решаться вопрос возможного расширения Кольцово для научных целей. «СКИФу дали 30 га, но перспективы требуют, как минимум, еще 30 га», — сказал Николай Красников.

По словам генерального директора Биотехнопарка Александра Иванова, бюджетных средств на выравнивание участка под инвестора между «Ангиолайном» и «Катреном» никогда не планировалось. Наоборот, инвестор сам был готов вложиться в участок. «Этот овраг был изначально включен в площадку Биотехнопарка. В 2019 году у нас в июле закончился договор. Мы не отказывались от участка, просто истек договор аренды, и продлить его мы не могли, поскольку «посадили» последнего резидента – «Фармогель». Поскольку нам этот овраг, действительно, был не нужен, по требованию совета директоров мне было поручено написать письмо с целью облагораживания зеленой зоны», — рассказал «Континенту Сибирь» Александр Иванов. Поскольку участок имеет форму оврага, определенные вложения в него, так или иначе, нужны. Как пояснил руководитель «Биотехнопарка», «Сиббиотех» посчитал, что им дешевле будет выровнять ландшафт и подключить в парке бесплатно всю инфраструктуру, как резиденту. «Сами мощности выделялись бесплатно, чтобы их подвести и выровнять ландштафт на используемом участке, не во всем овраге, конечно, нужно было вложить около 15 млн рублей. 700 кВт в Кольцово получить нереально, их просто нет. У нас заходит на площадку 8,2 МВт, и мы ему («Сиббиотеху» — «КС») спокойно выделяем мощности. На другой земле в Кольцово ее просто нет, либо нужно порядка 150 млн рублей в это вложить», — сказал Александр Иванов. Он добавил, что сам овраг занимает чуть более 5 га, а Виталию Тирону для нового производства нужно 1 – 2 га. Остальную землю инвестор предполагал «облагородить», в том числе, уложить коллектор в овраге, чтобы почва не оползала. Александр Иванов отметил, что идея коллектора была поддержана остальными резидентами. В легитимности опроса резидентов со стороны властей Кольцово он усомнился. «Это все равно, что опрашивать соседей в доме, не против ли они, если вы купите здесь квартиру. Окончательное решение по согласованию участка выносит Роспотребнадзор», — подчеркнул глава Биотехнопарка. Он добавил, что полноценный городской парк в этом месте, в любом случае, создать нельзя из-за санитарно-защитных зон предприятий, линий электропередач и газопровода высокого давления на территории. В итоге, по его словам, участок лишился возможности стать зеленой зоной, а парк – потенциального инвестора.

В руководстве курирующего работу Биотехнопарка Агентства инвестиционного развития (АИР) Новосибирской области сожалеют о том, что власти Кольцово и бизнесмены так и не смогли найти компромиссное решение. «Мы участок им («Сиббиотехзу» — «КС») подобрали, по нашему мнению, по всем нормативам он походил. С другими резидентами согласовали, но администрация Кольцова решила, что он там не подходит. Из-за неконструктивной позиции чиновников мы в итоге так и не смогли решить вопрос, хотя резидент полезный и нужны. Сейчас, с учетом экономической ситуации, во всех регионах каждый инвестор на счету», — рассказал «Континенту Сибирь» генеральный директор АИР Александр Зырянов.

Руководитель «Сиббиотеха» пояснил, что проект, скорее всего, будет уходить в другой регион. Инвесторы рассматривают возможность размещения производства артемизинина в Калужской области, в местном фармкластере. «В Калуге из минусов только лаборатория, она там хуже, чем в Биотехнопарке, все остальное – одни плюсы. Землю уже выделили, аренда небольшая. И там нет Красникова», — сказал Виталий Тирон. До начала пандемии он оценивал инвестиции в проект примерно в 679 млн рублей. Сейчас бизнесменам поступила рекомендация заняться также разработкой антибиотиков для лечения последствий COVID-19. После этого планируемая сумма инвестиций выросла до 1,7 млрд рублей. Коммерсанты рассчитывают, что готовый проект нового предприятия будет завершен к весне будущего года.

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