Площадь Лыщинского в Новосибирске реконструируют к чемпионату по хоккею-2023

В Новосибирске строят и реконструируют объекты левобережья, где в 2023 году пройдёт молодёжный чемпионат мира по хоккею. Одна из главных точек – площадь Лыщинского, на которой пересекаются все близлежащие улицы.

Как рассказали в пресс-центре мэрии Новосибирска, на площади Лыщинского появится смотровая площадка, с которой будет открываться панорама города.

«С площадки виден Октябрьский мост и метромост, ЛДС. Сейчас ее строят, чтобы наблюдать с одной точки за темпами строительства ледового дворца, станцией метро «Спортивная» и дорожных объектов, – рассказал заместитель начальника департамента транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса – начальник управления автомобильных дорог Юрий Сердюк. – Но я уверен, что в дальнейшем она станет одной из точек притяжения и горожан, и гостей Новосибирска».

Кроме того, в преддверии молодежного чемпионата по хоккею-2023 в Новосибирске на левом берегу строятся ЛДС, станция метро «Спортивная», а также объекты дорожной инфраструктуры. Площадь им. Лыщинского реконструирует МКУ «УДС». В работы войдёт также реконструкция примыкающих участков улиц Блюхера (7 полос движения), Немировича-Данченко (8 полос движения) и проспекта Карла Маркса (4 полосы движения), вынос коммуникаций, строительство теплотрассы и ливневой канализации, а также обустройство пешеходных переходов и светофорных объектов.

«Здесь будет новая организация движения, – пояснил начальник МКУ «УДС» Юрий Демин. – Совсем недавно было принято решение пока не строить надземный пешеходный переход, связывающий примыкающие к площади улицы, выделить этот объект в отдельный проект и заниматься им уже после чемпионата».

Работы на площади Лыщинского ведутся с 2019 года, в 2020 объект попал в перечень нацпроекта БКД. Как отметил начальник МКУ, сейчас практически все коммуникации вынесены с площадки.

«Осталось перенести кабели связи. И сейчас уже приступили к дорожным работам. На каждой из улиц устанавливаем бордюрный камень – конфигурация новой площади со стороны примыкания улиц Немировича-Данченко, Блюхера и проспекта Карла Маркса уже прорисовывается», — сообщил Юрий Дёмин.

Часть объектов, сопряженных с площадью им. Лыщинского, – дорога с ул. Горской к пляжу «Наутилус», надземно-подземный переход к станции метро «Спортивная», сама станция метро и система водоотведения – находятся в зоне ответственности МУП «УЗСПТС». Как сообщили в организации, в этом году планируется направить 156 млн руб. на строительство перехода.

«Сейчас выполнена штольня, планируем сделать бетонный монолитный канал, опоры надземной части и смонтировать пролетные строения, – сообщил начальник службы организации строительства МУП «УЗСПТС» Сергей Долгушин. – По станции метро «Спортивная» необходимо закончить всю строительную часть – монолитный железобетонный каркас и перекрытия станции, монтаж металлоконструкции, закрыть контур станции и завести туда тепло. Что касается дороги к пляжу – выполнена отсыпка земляного полотна и укрепление откосов. Дальнейшее обустройство дороги – в будущем году. Для водоотвода построен коллектор, сделана штольня в дамбе Октябрьского моста длиной 145 метров, сейчас бетонируется подходной канал и укладываются трубы. Начались работы по очистным сооружениям – отсыпана площадка, в октябре приступаем к забивке свай».

В мэрии также напомнили, что на левом берегу идёт строительство четвёртого моста через Обь. Как отметил Юрий Сердюк, власти прикладывают все усилия, чтобы жители с наименьшими потерями прошли период возведения знаковых объектов.

Ранее сообщалось о том, что на реконструкцию дорог в Новосибирске по проекту БКД поступит дополнительно 360 млн руб. из федерального бюджета.

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