Федеральная каршеринговая компания «Делимобиль» пополнила парк автомобилей в Новосибирске за счет моделей премиум-сегмента. Речь идет о Mercedes-Benz GLC. Предполагается, что до конца года в парке компании будет до 10 автомобилей этой марки.

Напомним, что «Делимобиль» присутствует в Новосибирске с февраля 2018 года. По собственным данным компании парк автомобилей «Делимобиля» в Новосибирске на сегодня составляет порядка 450 машин. Это в 6 раз больше, чем на момент старта. В настоящий момент автопарк состоит преимущественно из автомобилей Hyundai Solaris и Volkswagen Polo, однако в августе он пополнился за счет «паркетников» KIA Sportage. В регион приехало 7 таких автомобилей.

В конце сентября «Делимобиль» объявил о том, что автопарк будет пополнен автомобилями премиум-брендов. Речь идет о Mercedes-Benz GLC. В отличие от массовой линейки «Делимобиля» премиальные модели будут ездить без фирменной оклейки. В будущем в компании могут довести бизнес-парк до 10% от общего объема.

В «Делимобиле» поясняют, что в основе их решения тренды, которые на сегодня наблюдаются в регионах. «В Москве клиенты меньше реагируют на модель автомобиля. Для них важнее само передвижение из точки «А» в точку «Б», как в случае с общественным транспортом. В регионах к каршерингу относятся как к замене личного автомобиля. Поэтому спрос на бизнес-класс выше», — пояснили «Континенту Сибирь» в пресс-службе «Делимобиля». Таким образом, бизнес-аудитория больше ездит на каршеринговых автомобилях именно премиум-класса и, как следствие, приносит более высокий средний чек, чем в Москве.

Напомним, что в августе 2020 года «Делимобиль» также объявил о расширении географии своей деятельности. Пользователи каршеринга в Новосибирске и Бердске получили возможность поехать в Барнаул, Бийск, Томск, Юргу, Горно-Алтайск (в одну сторону до Чемала вдоль реки Катунь, в другую сторону к озеру Телецкое, до Иогача и Артыбаша), Кемерово, а также по пути заехать в Ленинск-Кузнецкий.

Хотите в следующий раз узнать раньше других о ключевых событиях в сфере автодилерского бизнеса в Сибири? Оставляйте заявку на вступление в нашу Whatsapp-группу

ВКонтакте Редакция «КС» открыта для ваших новостей. Присылайте свои сообщения в любое время на почту news@ksonline.ru или через наши группы в Facebook

Подписывайтесь на канал «Континент Сибирь» в Telegram , чтобы первыми узнавать о ключевых событиях в деловых и властных кругах региона.