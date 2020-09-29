Геральдический совет при президенте РФ утвердил герб и флаг Кемеровской области.

Напомним, что государственная символика большинства сибирских регионов на сегодня не соответствует требованиям государственного геральдического регистра. Только в трех регионах Сибири гербы и флаги были внесены в государственный геральдический регистр: речь о республике Хакасия, Иркутской и Новосибирской областях. Полпред президента в СФО Сергея Меняйло осенью 2019 года потребовал глав остальных регионов Сибири до мая 2020 года решить этот вопрос.

Кузбасс исправил ситуацию и в итоге получил подтверждение на использование геральдики региона. Прежний герб, утвержденный кемеровскими депутатами, не подлежал регистрации в связи с наличием ряда замечаний. После их устранения экспертная группа разработала двадцать возможных вариантов нового герба. В течение года в работе принимали участие кузбасские историки, геральдисты, общественники, представители научно-культурного сообщества. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

В итоге был принят вариант, максимально приближенный к прежнему. Привычный террикон заменили на пирамиду, была убрана дата образования области, дубовый венок и кайма. Новый вариант был утверждён депутатами регионального Заксобрания 26 февраля 2020 года и отправлен на утверждение в геральдический совет при президенте РФ. Спустя полгода геральдику Кузбасса утвердили. В «черном» списке на сегодня остаются гербы и флаги Алтайского края, Республики Алтай, Кемеровской области, Красноярского края, Республики Тыва, Омской и Томской областей.

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