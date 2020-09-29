Губернатор Омской области Александр Бурков 28 сентября посетил Минск и провел встречу с президентом Белоруссии Александром Лукашенко. Политики обсудили вопросы межгосударственного сотрудничества и товарооборота. Ранее аналогичный визит лидеру Белоруссии нанес глава Иркутской области Игорь Кобзев. В свою очередь, президент Белоруссии пообещал приехать в Сибирь в 2021 году.

Губернатор Омской области Александр Бурков посетил минский Дворец Независимости 28 сентября, где обсудил увеличение товарооборота Омска и Белоруссии. Об этом сообщает пресс-служба президента Белоруссии.

“У нас основные сферы сотрудничества — сельское хозяйство и промышленность, — отметил в ходе встречи с Александром Лукашенко Александр Бурков. — Объем приобретаемой сельхозпродукции у белорусских производителей в этом году растет. За восемь месяцев этого года мы приобрели 224 единицы сельхозтехники на общую сумму 600 млн рублей. По нашим прогнозам, мы выйдем на 800 млн рублей (более $10 млн) до конца года».

Лукашенко предложил увеличить его до 100 миллионов долларов, создав совместные сборочные производств и сервисных центров, а также объединив усилия в сфере промышленной кооперации.

Тремя днями ранее губернатор Иркутской области Игорь Кобзев принимал поздравления от Александра Лукашенко с победой на прошедших выборах. Он отметил «бешеный процент» доверия нового губернатора у сибиряков и назвал Иркутскую область «опорной областью в Сибири». «Хорошо, что вы подальше от Запада. А так бы у вас тоже цветную революцию устроили из-за больших процентов на выборах», — заметил Александр Лукашенко.

В свою очередь губернатор Новосибирской области Андрей Травников пока не встречался с Александром Лукашенко, но принимает участие в работе VII Форума регионов Беларуси и России при Совете Федерации. В частности, по данным пресс-службы правительства Новосибирской области, он работает в секции, посвященной совместным проектам двух стран в сфере экономики. Напомним, что в январе 2019 года состоялся визит делегации Новосибирской области во главе с Андреем Травниковым в города Минск и Могилев, Республики Беларусь. По итогам визита было заключено около двадцати соглашений различного уровня. Среди них – протокол о сотрудничестве президиума Национальной академии наук Республики Беларусь и президиума Сибирского отделения Российской академии наук по совместной реализации проекта развития Новосибирского научного центра, соглашение о совместной деятельности между Новосибирским государственным аграрным университетом и Минским тракторным заводом, соглашение о сотрудничестве между БелаАЗом и предприятием «Сибэлетропривод», а также между БелаАЗом и компанией «Лиотех».

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