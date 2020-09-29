Депутат ЕР в Туве обвинила коллег и журналистов в агентурной деятельности

23 сентября на YouTube-канале «Тыва Республика» вышел ролик под названием «Иноагенты в Туве». В видео сообщается о том, что журналисты санкт-петербургского телеканала «8 канал. Настоящее время» сняли сюжет о местном микрорайоне, преувеличив низкий уровень жизни его поселенцев. Депутат Верховного Хурала от «Единой России», выступая в качестве спикера, обвинила приезжих корреспондентов, а также членов фракции ЛДПР в региональном парламенте, в агентурной работе.

Создатель ролика высказала мнение, что за съемками санкт-петербургских журналистов стоит заграничная телекомпания.

«Тува никогда не жаловалась на отсутствие внимания со стороны прессы. Но в последнее время ею стали интересоваться СМИ определённого круга. Точнее, определённые лица из Тувы пошли с ними на контакт и даже начали сотрудничать», — отметила журналист.

С аналогичной позицией выступила и депутат Верховного Хурала от «Единой России» Алсын Кыс-Конгар.

«Явно идёт финансирование Госдепа США, сопровождают технологически и методикой людей, которые освещают некоторые надуманные проблемы», — сказала в видео депутат.

Замглавы правительства Республики Тыва Александр Броккерт вспомнил, что телеканал выпускал сюжеты и о ситуации с распространением коронавирусной инфекции на территории республики. По его мнению, журналисты намерено провоцировали панические настроения.

«Кричали, что у нас большое количество умерших, которых якобы скрывают врачи, правительство, что у нас переполнены больницы, не оказывается помощь. Сюжеты были заточены, чтобы ситуацию раскачать, посеять в людях панику», — сказал Александр Броккерт.

Интерес к Туве создатель ролика объяснила тем, что республика — родина Сергея Шойгу и место отдыха президента Владимира Путина. Автор сюжета также утверждает, что к ролику приезжей телекомпании имеет отношение глава фракции ЛДПР в региональном парламенте Адриан Ооржак. Сам же Ооржак заявил, что не причастен к провокационной видеозаписи.

«Стыдно было смотреть на взрослых дяденек и тётенек, орущих в микрофон дикие фразы в стиле времён Сталина и Тока, требующих линчевать тех, кто говорит правду, и только правду о жизни нашей родной и любимой Родины — Тувы!» — написал он в соцсетях.

Напомним, в сентябре глава Республики Тыва Шолбан Кара-оол выписался из «коронавирусного» госпиталя и предложил разделить должности губернатора и главы правительства республики.

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