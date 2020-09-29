Следователи попросили арестовать сына экс-губернатора Иркутской области Левченко

Следствие попросило Басманный суд Москвы арестовать задержанного депутата Заксобрания Иркутской области, сына бывшего губернатора региона Андрея Левченко. Решение судьи вынесут в ближайшее время.
Как сообщили представители Басманного суда информационному агентству «Интерфакс», в суд поступили материалы об избрании Левченко меры пресечения в виде заключения под стражу. Следователи просят арестовать депутата до 20 ноября.
Напомним, Андрею Левченко предъявили обвинение по статье «Мошенничество, совершённое в особо крупном размере» (ч. 4 ст. 159). По ней депутату грозит до десяти лет лишения свободы.
Сына экс-губернатора задержали 28 сентября. По версии следствия, в 2017 году Андрей Левченко и глава ООО «Звезда» Олег Хамуляк приобретали лифтовое оборудование для регионального жилфонда, действуя по мошеннической схеме. Они создали коммерческую фирму, на счёт которой незаконно перечислялись средства за оборудование и ремонт лифтов, в результате чего бюджету региона был нанесён ущерб в размере более 185 млн руб. В феврале 2019 года по этому факту было заведено уголовное дело.
29 сентября в иркутском обкоме КПРФ заявили, что задержание Андрея Левченко имеет политическую подоплёку, и цель произошедшего – бросить тень на отца депутата. Представители партии объявили о намерении обеспечить защиту Левченко. По словам запредседателя ЦК КПРФ Юрия Афонина, правовой оценкой произошедшего по поручению Геннадия Зюганова уже занимается юридическая группа.