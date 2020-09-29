Клиенты ВТБ стали открывать накопительные счета чаще вкладов

Банк ВТБ фиксирует рост интереса клиентов к накопительным счетам. Если в первом полугодии на них приходилась половина открываемых новых сберегательных продуктов, то в сентябре их доля достигла 70%.

Количество новых накопительных счетов впервые превысило количество новых депозитов в июле текущего года. В августе тренд продолжился с ростом доли накопительных счетов примерно до 60% по количеству, а в сентябре – уже до 70%.

Во втором полугодии клиенты ВТБ ежемесячно открывают в среднем порядка 200 тыс. накопительных счетов, а в сентябре, только за три неполные недели, было открыто свыше 150 тысяч. Классические депозитные продукты выбирают сегодня менее трети клиентов.

«Рост популярности накопительных счетов объясняется желанием клиентов иметь деньги всегда «под рукой», выгодными ставками по продукту, широким перечнем дополнительных опций и возможностью управления счётом дистанционно с помощью мобильного приложения, – комментирует заместитель руководителя управления «Сбережения» ВТБ Мария Воронина. – Наши клиенты проявляют высокий интерес ко всей линейке сберегательных и инвестиционных продуктов банка, поэтому большая часть средств остается в периметре ВТБ».

Наиболее популярны накопительные счета среди молодых людей в возрасте до 30 лет: этот инструмент в сентябре выбрали порядка 90% молодых клиентов. Приверженность классическим вкладам чаще демонстрируют представители старшего поколения в возрасте свыше 65 лет: в этой категории клиентов количество новых накопительных счетов впервые превысило количество новых вкладов только в сентябре этого года.

Общий объем привлеченных средств физических лиц, по данным ВТБ, составил 4,34 трлн рублей, без учета инвестиционных продуктов.

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