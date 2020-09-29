По данным Сибирского ГУ Банка России, в 2020 году число жалоб на банковский мисселинг снизилось по сравнению с прошлым годом. Всего с начала года в Новосибирской области была зарегистрирована 51 жалоба, из которых большая часть (35 обращений) была сделана до начала карантина — в январе-марте.

Мисселингом называют некорректные продажи банковских услуг, чаще всего выражающиеся в навязывании вместо застрахованных депозитных вкладов иных, более рискованных продуктов. Два года назад СГУ назвало этот тип нарушений самым популярным источником жалоб граждан на банки.

«Мисселинг часто возникает на фоне того, что людям не хватает информации о финансовом продукте, — отметил начальник Сибирского ГУ Банка России Николай Морев. — Чтобы было легче делать осознанный выбор, Банк России разработал и предложил участникам финансового рынка внедрить ключевые информационные документы, или КИД. Это своеобразные паспорта, в которых понятно описаны основные условия того или иного финансового продукта».

По его словам, на текущий момент такие паспорта разработаны для тринадцати основных финансовых продуктов. В отличие от договора, этот документ небольшой. Вся важная информация выделяется крупным шрифтом. КИД может быть в открытом доступе на сайте компании и информационных стендах или же предоставляться по запросу. Благодаря этому потребителям будет легче сравнивать разные предложения и находить для себя наиболее выгодные условия. «Его, так же как и договор, можно унести домой и изучить в спокойной обстановке. Такие паспорта позволяют сделать сложные продукты понятными каждому клиенту финансовых организаций», добавил начальник СГУ.

При этом у банков, микрофинансовых компаний и КПК остается право актуализировать данные паспорта в соответствии с условиями, которые они предлагают клиентам. Также Банк России уточнил, что КИД не является ни договором, ни рекламной листовкой — это исключительно информационный продукт.

Что касается, собственно, мисселинга в 2020 году, 43% жалоб от жителей Новосибирской области затрагивали реализацию под видом депозита услуг доверительного управляющего без информирования об особенностях этого финансового продукта в полном объеме. Почти 40% инцидентов касались заключения договоров инвестиционного страхования жизни, существенные условия которых не были разъяснены. Остальные жалобы были связаны с ненадлежащей реализацией инвестиционных паев ПИФов, накопительного страхования жизни и иных продуктов.

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