Администрация Томска заплатит 50 тыс. руб. за слив стоков в городскую реку

Природоохранная прокуратура возбудила дело об административной ответственности в отношении департамента дорожной деятельности и благоустройства администрации Томска. Ведомство незаконно сливало сточные воды в местную реку.

Как сообщили в прокуратуре Томской области, в оперативном управлении департамента находится ливневая канализация, которая проходит по Комсомольскому проспекту от улицы Лебедева до реки Ушайка. Стоки этой канализации попадают в водоём через водовыпуск в районе 3-го Казанского переулка. При этом документов на использование водного объекта у ведомства нет.

По результатам проверки томский межрайонный природоохранный прокурор возбудил в отношении департамента дело об административном правонарушении по статье «Использование водного объекта или его части без документов, на основании которых возникает право пользования водным объектом» (7.6 КоАП РФ).

«Департаменту назначено наказание в виде административного штрафа в размере 50 тыс. рублей», — сообщили в прокуратуре Томской области.

Также прокуратура подала иск о возложении на департамент обязанности устранить нарушения, его рассматривают в Кировском районном суде Томска.

Ранее сообщалось об обысках, которые прошли в департаменте лесного хозяйства Томской области по делу о продаже леса.

ВКонтакте Редакция «КС» открыта для ваших новостей. Присылайте свои сообщения в любое время на почту news@ksonline.ru или через наши группы в Facebook

Подписывайтесь на канал «Континент Сибирь» в Telegram , чтобы первыми узнавать о ключевых событиях в деловых и властных кругах региона.