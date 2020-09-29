Иркутские коммунисты встали на защиту задержанного сына экс-губернатора Левченко

В иркутском обкоме КПРФ заявили, что намерены оказать поддержку сыну бывшего губернатора региона Сергея Левченко Андрею, задержанному по подозрению в крупном мошенничестве. Коммунисты считают, что уголовное дело имеет политическую подоплёку.

Заявление в связи с задержанием депутата Заксобрания региона Андрея Левченко иркутский обком КПРФ опубликовал на своём официальном сайте 29 сентября. По мнению членов партии, цель произошедшего в том, чтобы бросить тень на отца парламентария, экс-губернатора Сергея Левченко.

«Для нас очевидно, что после принуждения Сергея Левченко оставить должность главы региона, попирая понятия о совести и чести, невзирая на мощную протестную волну в его защиту, прокатившуюся по стране, властные органы по-прежнему не могут смириться с его триумфальной победой на губернаторских выборах в 2015 году и продолжают мстить за высокие социально-экономические показатели деятельности возглавляемого им правительства региона, в том числе за последовательное отстаивание интересов трудового народа, критику людоедской пенсионной реформы, президентских поправок к конституции», — говорится в тексте заявления.

Отметим, что ранее президент Владимир Путин объяснил отстранение Сергея Левченко от должности губернатора соответствующей просьбой жителей региона.

Как отметил в комментарии агентству «Интерфакс» секретарь по информационно-пропагандистской работе комитета Иркутского областного отделения КПРФ Сергей Чупров, дело раскручивается после выборов губернатора региона в преддверии выборов депутатов Госдумы. Кроме того, зампредседателя ЦК КПРФ Юрий Афонин рассказал информационному агентству, что партия намерена оказать Андрею Левченко поддержку, в том числе юридическую. По его словам, по поручению Геннадия Зюганова правовой оценкой задержания депутата уже занялась юридическая группа.

Ранее сообщалось о том, что депутата Законодательного собрания Иркутской области, сына экс-губернатора региона Андрея Левченко задержали за мошенничество в особо крупном размере. Его подозревают в махинациях с приобретением лифтового оборудования для жилфонда региона.

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