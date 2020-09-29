Что ждет «Вселенную» сервисов Сбербанка?

24 сентября Сбербанк презентовал масштабные изменения, которые затронут офисы и банкоматы по всей стране, а также представил новый логотип. Особое внимание аудитории привлекли цифровые сервисы, которые теперь объединили в единую экосистему.

«Больше чем банк» – под таким интригующим слоганом прошла онлайн-конференция «СберКонф» 24 сентября. На ней глава и ведущие специалисты Сбербанка представили не только новый бренд и банкоматы, но и систему цифровых сервисов, которые теперь выходят далеко за пределы финансовой деятельности компании.

Презентацию новых банкоматов провел первый заместитель председателя правления Сбербанка Александр Ведяхин. Он рассказал, что банкоматы, которые постепенно придут на смену сегодняшним, смогут идентифицировать клиента по лицу или голосу. Кроме того, в устройствах появятся возможности для заказа продуктов, билетов или вызова такси.

Банк планирует постепенно обновить все свои отделения – как в России, так и за рубежом. В них появятся кафе, уютные локации для переговоров, детские уголки и постаматы. Сами же банковские операции в офисе можно будет проводить, опять же, по системе биометрии, без паспорта.

По словам первого заместителя председателя правления банка Льва Хасиса, Сбербанк продолжит расширять систему небанковских сервисов. И уже в обозримом будущем компания планирует получать 20-30% доходов именно от своих сервисов, не связанных с банковской деятельностью.

Полное обновление отделений и терминалов банка должно произойти в течение 5-6 лет. Однако уже в ближайшее время, вероятно, начнется смена вывесок в связи с ренеймингом. Наименование «Сбербанк» сменится более привычным и удобным для пользователей названием «Сбер».

Вдобавок к новому названию у организации теперь и новый логотип. Его на конференции «СберКонф» представил президент, председатель правления банка Герман Греф.

Новый логотип представляет собой раскрашенный в разные цвета круг, который демонстрирует большое разнообразие функций и сервисов компании. Внутри круга — зеленая галочка, символизирующая целеустремленность. Рядом — название «Сбер». Новый логотип, по словам Германа Грефа, показывает особую миссию и акцент компании на потребностях потребителей.

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