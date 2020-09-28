Новосибирские учёные сообщили о начале новой волны коронавируса

Учёные Федерального исследовательского центра информационных и вычислительных технологий (ФИЦ ИВТ) СО РАН разработали математическую модель, с помощью которой можно определить предположительный уровень реальной заболеваемости коронавирусной инфекцией и «предсказать», когда начнётся новый пик эпидемии.

Как сообщила советник по перспективным проектам вице-президента СО РАН Ольга Дорохова, при анализе данных учтены такие закономерности, как скачкообразный характер прироста заболеваемости, а также возврат ограничений и дистанционного образования в некоторых регионах. В том числе эти факторы позволили учёным сделать предположение о начале второй волны пандемии.

«Фактически, повторная пандемия коронавирусной инфекции началась уже некоторое время назад – последние две недели мы наблюдаем устойчивый рост заболеваемости как один из признаков. Однако мы ориентируемся в первую очередь по совокупности косвенных параметров, а также показатели смертности, поскольку реальный показатель по заболеваемости выяснить не представляется возможным: массового тестирования на COVID-19 не проводится, случаи бессимптомного течения не попадают в статистику совсем, а лёгкое течение приписывается ОРВИ или раннему началу сезонного гриппа», — отметил первый заместитель директора ФИЦ ИВТ Андрей Юрченко.

По мнению учёных ФИЦ ИВТ, официальная статистика заболеваемости коронавирусной инфекцией в Новосибирской области занижена, а положительная динамика может быть ложноположительным сигналом – как только число больных вырастет, врачам придётся выписать часть пациентов из-за нехватки мест в стационарах.

«По данным многих исследований коэффициент смертности от COVID-19 составляет 0,3%. Таким образом, если в Новосибирске сейчас от COVID-19 умирает 3-4 человека в день, то число инфицированных должно быть никак не менее 1000 — 1300 человек в день», — рассказал Андрей Юрченко.

Как считает вирусолог Сергей Нетёсов, в России вторая волна распространения коронавирусной инфекции началась уже со второй недели сентября. Этот вывод учёный сделал на основе данных о росте заболеваемости. По его мнению, второй пик эпидемии можно было спрогнозировать из-за начала учебного года и открытия развлекательных заведений.

Учёные также отмечают, что из-за естественной мутации вируса изменился и характер заболевания. Так, зафиксировано снижение смертности и увеличение количества бессимптомных больных. Кроме того, новая форма заболевания может проходить без отделяемого со слизистых, а значит, хуже определяется методами ПЦР-диагностики.

Напомним, в Новосибирскую области начали завозить вакцину от коронавирусной инфекции.

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