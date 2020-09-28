Депутат Ростислав Антонов, избранный в новый состав новосибирского горсовета как независимый депутат, обратился в прокуратуру, чтобы получить общественную приёмную в своём округе. По словам народного избранника, ключи от помещения передали депутату соседнего округа, коммунисту Антону Тыртышному.

Как рассказал Ростислав Антонов «Континенту Сибирь», заявление в прокуратуру он подал 28 сентября по факту нарушения федерального закона №131 «О местном самоуправлении», а также решения Совета депутатов Новосибирска от 2004 года о порядке выделения общественных приёмных.

Согласно документам, помещения приёмных должны предоставляться депутатам на их же округам. Однако, по словам Антонова, в его случае этот принцип был нарушен.

«Я подошёл к главе (Центрального округа Сергею) Канунникову, говорю: когда я смогу получить ключи от приёмной? Мне было сказано: в конце недели. Подхожу сегодня на аппаратном совещании — мне говорят, что эта приёмная передана депутату (Антону) Тыртышному. Вам предлагается ехать в приёмную, которая находится вне вашего округа, а на территории вашего округа никаких свободных помещений нет», — рассказал Ростислав Антонов.

Территория округа №6, который находится в ведении Ростислав Антонова, расположена в Железнодорожном и отчасти Центральном районах. Общественная приёмная, где депутат собирался встречаться с избирателями, — на Вокзальном магистрали, 2. Однако помещение по этому адресу, по словам независимого депутата, выделили вице-спикеру горсовета от КПРФ Антону Тыртышному. Антонову же досталось помещение на улице Дмитрия Шамшурина, 47.

«Господин Канунников ещё в период избирательной кампании не был готов со мной нормально общаться, — считает Ростислав Антонов. — Это его личное дело, но избирательная компания закончилась, и сейчас надо работать».

Напомним, в феврале Ростислав Антонов обратился к спикеру новосибирского горсовета с просьбой о скорейшей отмене партийных списков.

ВКонтакте Редакция «КС» открыта для ваших новостей. Присылайте свои сообщения в любое время на почту news@ksonline.ru или через наши группы в Facebook

Подписывайтесь на канал «Континент Сибирь» в Telegram , чтобы первыми узнавать о ключевых событиях в деловых и властных кругах региона.