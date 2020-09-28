Что стоит за неутверждением председателя комиссии по предпринимательству в Совете депутатов Новосибирска?

Интригой первой сессии нового созыва горсовета Новосибирска стал неожиданный для большинства депутатов срыв утверждения председателя комиссии по научно-производственному развитию и предпринимательству. В остальном итоги в части распределения должностей не принесли сюрпризов и совпали с прогнозами «Континента Сибирь».

По сведениям редакции, в рамках «пакетного соглашения» между двумя самыми многочисленными фракциями – «Единая Россия» (27 человек) и КПРФ (9) – под руководство коммунистов должна была отойти не только комиссия по наказам (как в прошлом созыве), но и комиссия по предпринимательству. Как писал «КС», на должность председателя последней предварительно был согласован бизнесмен Андрей Любавский. Но вдруг 5 из 9 членов комиссии проголосовали совершенно за другого кандидата – за Павла Чернышева от ЕР.

По словам вице-спикера, руководителя фракции КПРФ Антона Тыртышного, предложение сделать главой комиссии Андрея Любавского продиктовано тем, что «его хорошо знают в бизнес-среде города как успешного предпринимателя». «Он, с нашей точки зрения, вполне способен организовать работу комиссии на достаточно высоком уровне. Это не простая комиссия: ее предыдущий председатель Игорь Салов задал достаточно высокую планку. Поэтому наша фракция не согласилась с решением комиссии», – отметил Антон Тыртышный в разговоре с корреспондентом «КС».

В конце концов Чернышеву, одному из 10 избранных председателями на комиссиях, сессия отказала в утверждении полномочий. И сделала это решающим большинством голосов коллег самого Чернышева по партийному объединению.

В разговоре с «Континентом Сибирь» Павел Чернышев описал свои чувства по этому поводу словом «замешательство»: «Большинство депутатов горсовета проголосовали против, только 13 голосов было «за» меня. Как член фракции «Единая Россия», я рассчитывал хотя бы на поддержку коллег по партийному объединению. Честно говоря, я в замешательстве. Работал в комиссии целый год, с тех пор, как был избран в прошлом созыве. На мой взгляд,хорошо подхожу на этот пост. Я поговорю с депутатами, чтобы выяснить, почему отклонили мою кандидатуру. Хотел бы отметить, что благодарен депутатам, которые меня поддержали», – подчеркнул Павел Чернышев.

В комиссии по предпринимательству «за» председательство Чернышева оказались независимые депутаты Екатерина Шалимова и Антон Картавин, член ЛДПР Евгений Лебедев. Также «за» – сам Чернышев и Ирина Константинова из фракции ЕР.

Любопытный штрих: Ирину Константинову и Павла Чернышева связывает не только партийное объединение и комиссия. Они оба прошли в горсовет как представители «команды» крупного предпринимателя, бывшего депутата Заксобрания и все еще формально лидера «Гражданской платформы» Александра Манцурова. Наивно полагать, чтовыдвижение Чернышева на пост председателя комиссии – никем не согласованная его личная импровизация.

Группа по предпринимательству осталась без официального руководителя как минимум до следующей сессии, а в депутатском корпусе пошли слухи: Чернышев и Константинова могут теперь покинуть фракцию ЕР. Подобный сценарий изменил бы расклад, так как ведет к ослаблению «Единой России», в которой состоит сейчас больше половины горсовета – 27 из 50 человек. И для того, чтобы сколотить это большинство, политическим менеджерам пришлось приложить определенные усилия.

Сам Павел Чернышев на прямой вопрос корреспондента «КС» о вероятности такого развития событий отвечает, что оснований для выхода из фракции не видит, ему просто «неприятно и морально тяжело» принять мнение коллег.

Стоит ли исключительно «группа Манцурова» за операцией по гипотетической угрозе срыва утверждения кандидата, согласованного в рамках отношений между ЕР и КПРФ? Не секрет,есть силы, которым очень не нравится установленное пактом более двух лет назад сотрудничество между губернатором-единороссом и мэром-коммунистом.

Безусловно, и в самом горсовете есть люди, недовольные, что их не берут в расчет при распределении постов. Те же независимые депутаты, которые обещают оживить и эмоционально раскрасить процесс решения многих вопросов в горсовете.

Насчет ЛДПР не все так однозначно: собеседники редакции из руководства горсовета рассказывали корреспонденту «КС» о переговорах насчет еще одного поста вице-спикера, который мог бы быть закреплен за либерал-демократами. Для этого нужно утрясти процедурные моменты: регламент предусматривает три места зампредседателя городского Совета, они уже заняты. Может, голос лидера фракции Евгения Лебедева – сигнал, чтобы эти переговоры не зашли в тупик?

В беседе с корреспондентом «Континента Сибирь» Евгений Лебедев отметил, что у него нет информации о возможности увеличить количество постов заместителей председателя горсовета. «Время покажет», – ответил он на вопрос, поднимет ли ЛДПР эту тему.

Даже если рассуждать о разнородности и возможных трудностях управления фракцией ЕР, собранной из ярких личностей со своим особым мнением, было бы странно надеяться на успешный исход фрондерства. Основная часть членов объединений ЕР (где предусмотрено фракционное голосование) и уж тем более КПРФ – то есть, большинство –все равно готовились увидеть имя Любавского, а не Чернышева в качестве председателя комиссии.

Некоторые собеседники считают произошедший форс-мажор «просто бардаком в ЕР». Но с таким же успехом это может быть провокация. С одной стороны, складывается впечатление, что ЕР не контролирует «своих». Опираясь на еще более неподконтрольных независимых депутатов, можно внести сумятицу в устоявшиеся традиции и прежние порядки горсовета. С другой стороны, утверждение Чернышева все же не прошло – и именно благодаря «жесткой» позиции ЕР, большинство членов которой не готовы были идти против «фракционного решения».

Подобная управляемая непредсказуемость способна играть политическую роль – влиять на позиции и договороспособность партийных лидеров по принципиальным вопросам. Кто спрогнозирует, как проголосует большинство по отчету мэра или по теме введения поста сити-менеджера, когда до этого дойдет дело?

Следующие заседания комиссии по предпринимательству и научно-производственному развитию запланированы на вторую декаду октября. По мнению представителей КПРФ, следующая сессия проголосует «как нужно».

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