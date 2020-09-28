Сотрудники «Кузбассразрезугля» высадили почти 400 рябин в память о павших на войне земляках

Сад памяти появился в деревне Старочервово Кемеровского муниципального округа. «Зеленую» акцию, в которой приняли участие местные жители, посвятили 75-летию победы в Великой Отечественной войне и приурочили к Всероссийскому дню посадки леса.

Работники УК «Кузбассразрезуголь» (предприятие сырьевого комплекса УГМК) высадили в рамках акции почти 400 рябин. Сад памяти в Старочервово – часть масштабного муниципального проекта. В 2020 году в Кемеровском округе будут высажены 2975 хвойных и лиственных деревьев — по количеству земляков, не вернувшихся с фронта в годы Великой Отечественной войны.

«Мы проводим это мероприятие совместно с компанией «Кузбассразрезуголь» — нашим давним партнером, — прокомментировала глава Кемеровского муниципального округа Марина Коляденко. – Угольщики не только принимают участие в «зеленых» акциях, но оказывают нам помощь в работе с ветеранами, в оснащении наших социальных объектов».

Как подчеркнул заместитель директора АО «УК «Кузбассразрезуголь» по экологии, промышленной безопасности и землепользованию Виталий Латохин, участие в акции — большая честь для работников компании, а также возможность вложить часть своего труда в сохранение памяти о фронтовиках.

«Что касается озеленения в целом, то, помимо реализации наших больших программ по биорекультивации и лесовосстановлению, мы постоянно помогаем в благоустройстве тем территориям, где работаем», — отметил Виталий Латохин.

Ранее сообщалось о том, что предприятия «Кузбассразрезугля» подключают к отоплению.

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