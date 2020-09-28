Сибирский институт управления РАНХиГС (СИУ РАНХиГС) с понедельника на две недели перешел на дистанционный формат обучения из-за сложившейся «эпидемиологической обстановки в институте».

О переходе СИУ РАНХиГС в записанном видеообращении, опубликованном в соцсетях вуза, сообщил директор института Олег Федоров. «К сожалению, эпидемиологическая обстановка в институте складывается таким образом, что мы вынуждены были принять такое решение», — пояснил Олег Федоров. Он уточнил, что студенты продолжат обучение по расписанию на сайте вуза, пользуясь платформой MS Teams. «У нас было достаточно времени, чтобы освоить технические новинки, потренироваться. В сентябре мы организовали обучение в смешанном формате, сейчас мы вынужденно переходим на две недели на дистанционное обучение», — сказал руководитель института. Он призвал студентов и их родителей к «терпению и такту» для того, «чтобы снизить стресс, возникающий в контексте дистанционного образования». «Надеюсь, ситуация в течение двух недель исправится», — добавил Олег Федоров. Обстоятельств сложившейся «эпидемиологической обстановки в институте» он при этом не раскрыл.

В Студенческом совете СИУ РАНХиГС также сообщили об изменениях, касающихся условий проживания в общежитиях института. Во внеучебное время студентам разрешено покидать общежития не более, чем на два часа, а также ежедневно по утрам измерять температуру и «передавать данные администраторам общежития/на пост охраны». Для студентов, у которых нет возможности дистанционно учиться из дома, будут созданы условия для обучения в вузе, в отдельных рабочих помещениях. В частности, в общежитиях №4 и №3 ведутся консультации по созданию там рабочих мест. «Наконец, если у вас есть возможность уехать — едьте домой, но обязательно сообщите об это руководству общежития!», — резюмировали в студсовете.

Согласно данным Информационного центра по мониторингу ситуации с коронавирусом, за последние сутки в России зарегистрированы 8 тыс. 135 новых случаев COVID-19. В Новосибирской области – 69.

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