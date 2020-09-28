Сергей Ямкин избран председателем парламента ЯНАО седьмого созыва

Елена Игнатова
 
Сергей Ямкин избран председателем парламента ЯНАО седьмого созыва

На первом заседании Законодательного Собрания ЯНАО седьмого созыва избран председатель ямальского парламента. Ближайшие пять лет эту должность будет занимать Сергей Ямкин.  Его кандидатуру предложили депутаты фракции партии «Единая Россия».

 В своем обращении Сергей Ямкин заверил, что готов работать во взаимодействии с Правительством региона, принимать решения основанные на финансово-экономических параметрах регионального бюджета, потребностях ямальского общества и территориальных особенностях Арктической зоны. Приоритетными задачами работы парламента, по его мнению является социально-экономическая повестка и реализация задач, обозначенных в указах президента РФ.

Первым заместителем председателя Законодательного Собрания Ямала избран Алексей Ситников, заместителями – Виктор Казарин и Наталия Фиголь.

В Законодательном Собрании ЯНАО седьмого созыва продолжат работать профильные комитеты. Это Комитет по экономической политике, бюджету и финансам, который возглавил Виктор Казарин, Комитет по экологии, промышленности и жилищно-коммунальному хозяйству под руководством  Алексея Ситникова, Комитет по социальной политике во главе с Надеждой Гудковой, Комитет по государственному устройству, местному самоуправлению и общественным отношениям, возглавляемый Наталией Фиголь, и Комитет по развитию агропромышленного комплекса и делам коренных малочисленных народов Севера, руководителем которого стал Эдуард Яунгад.

Сергей Ямкин избран председателем парламента ЯНАО седьмого созываВ повестке осенней сессии – рассмотрение проекта бюджета автономного округа и мер поддержки налогоплательщиков, работающих в Арктической зоне, получивших статус резидента Арктической зоны Российской Федерации.

«Я нацелен на конструктивную работу со всеми субъектами законотворчества. Принципы преемственности в решениях и сохранение общеполитической стабильности – это базовые установки, которые всегда лежали в основе работы ямальских депутатов всех созывов», – подчеркнул Сергей Ямкин.

Редакция «КС» открыта для ваших новостей. Присылайте свои сообщения в любое время на почту news@ksonline.ru или через наши группы в Facebook и ВКонтакте
Подписывайтесь на канал «Континент Сибирь» в Telegram, чтобы первыми узнавать о ключевых событиях в деловых и властных кругах региона.
Нашли ошибку в тексте? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
 КОММЕНТИРОВАТЬ

СХОЖИЕ СТАТЬИБОЛЬШЕ ОТ АВТОРА

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

  