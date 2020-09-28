На первом заседании Законодательного Собрания ЯНАО седьмого созыва избран председатель ямальского парламента. Ближайшие пять лет эту должность будет занимать Сергей Ямкин. Его кандидатуру предложили депутаты фракции партии «Единая Россия».

В своем обращении Сергей Ямкин заверил, что готов работать во взаимодействии с Правительством региона, принимать решения основанные на финансово-экономических параметрах регионального бюджета, потребностях ямальского общества и территориальных особенностях Арктической зоны. Приоритетными задачами работы парламента, по его мнению является социально-экономическая повестка и реализация задач, обозначенных в указах президента РФ.

Первым заместителем председателя Законодательного Собрания Ямала избран Алексей Ситников, заместителями – Виктор Казарин и Наталия Фиголь.

В Законодательном Собрании ЯНАО седьмого созыва продолжат работать профильные комитеты. Это Комитет по экономической политике, бюджету и финансам, который возглавил Виктор Казарин, Комитет по экологии, промышленности и жилищно-коммунальному хозяйству под руководством Алексея Ситникова, Комитет по социальной политике во главе с Надеждой Гудковой, Комитет по государственному устройству, местному самоуправлению и общественным отношениям, возглавляемый Наталией Фиголь, и Комитет по развитию агропромышленного комплекса и делам коренных малочисленных народов Севера, руководителем которого стал Эдуард Яунгад.

В повестке осенней сессии – рассмотрение проекта бюджета автономного округа и мер поддержки налогоплательщиков, работающих в Арктической зоне, получивших статус резидента Арктической зоны Российской Федерации.

«Я нацелен на конструктивную работу со всеми субъектами законотворчества. Принципы преемственности в решениях и сохранение общеполитической стабильности – это базовые установки, которые всегда лежали в основе работы ямальских депутатов всех созывов», – подчеркнул Сергей Ямкин.

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