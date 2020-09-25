Первая сессия Законодательного собрания Новосибирской области была посвящена организационным вопросам. Депутатам предстояло выбрать председателя Заксобрания, его заместителей и руководителей комитетов и комиссий. «Континент Сибирь» наблюдал за принятием решений на сессии.

На первую сессию Заксобрания Новосибирской области 7-го созыва собрались 73 депутата (списочный состав –76, среди них 30 народных избранников – вновь избранные в региональный парламент). После ряда организационных вопросов, касающихся выборов групп по контролю за регламентом и электронной системой, а также членов счетной комиссии, депутаты перешли к основному вопросу – выбору председателя Законодательного собрания Новосибирской области.

Фракции «Единая Россия» выдвинула на пост спикера регионального парламента Андрея Шимкива, возглавлявшего областной депутатский корпус в прошлом созыве. «Депутаты фракции «Единая Россия» единогласно выдвигают кандидатуру Андрея Шимкива. Это волевой, умелый руководитель. Все решения совместно с правительством Новосибирской области принимались без каких-либо эксцессов, вся работа была нацелена на консолидацию всех фракций Заксобрания и решение стратегических вопросов в интересах Новосибирской области», – так аргументировал решение фракции депутат Андрей Панфёров.

Больше предложений по кандидатуре председателя Заксобрания не прозвучало. Представители других партий – КПРФ, «Справедливая Россия», «Новые люди», «Партия пенсионеров» – эмоционально, а некоторые можно даже сказать горячо, поддержали предложение единороссов.

Руководитель фракции КПРФ в Заксобрании региона Владимир Карпов заявил о консолидированной поддержке кандидатуры Андрея Шимкива: «Шестой созыв для нас, депутатов, был конструктивным. Все фракции, все депутаты имели возможность для самореализации как представители своих избирателей. И есть уверенность, что в седьмом созыве, в случае избрания Андрея Шимкива председателем это продолжится». Его коллега из фракции «Справедливой России» Анатолий Кубанов отметил, что «именно под руководством Андрея Шимкива значимость, влияние Законодательного собрания на общественную политическую жизнь Новосибирской области заметно возросли».

По результатам тайного голосования за Андрея Шимкива депутаты проголосовали все, как один.

Комментируя «Континенту Сибирь» безальтернативные выборы спикера, депутат от ЕР Александр Морозов отметил, что это результат «мощнейшей консолидации депутатского корпуса». По словам депутата, лидера регионального отделения партия «Родина» Вячеслава Илюхина, многие депутаты посчитали, что иная кандидатура будет «яблоком раздора», поскольку изначально было понятно, что большинство проголосует за Андрея Шимкива. «Андрей Иванович умеет работать с людьми, находить консенсус в сложных ситуациях», – отметил Илюхин. Депутат напомнил, что первой сессии предшествовали две недели консультаций и обсуждений: «Решение было взвешенным. Сегодня мы видим только верхушку айсберга той работы, которую проделали депутаты перед сессией».

Также единогласно депутаты поддержали выборы первого заместителя председателя Заксобрания. Им стал Андрей Панфёров. Кроме того, были избраны заместители от трех партий: Валерий Ильенко («Единая Россия), Владимир Карпов (КПРФ), Анатолий Кубанов («Справедливая Россия») и Наталья Красовская (ЛДПР). Два заместителя – Карпов и Кубанов – как и в прошлом созыве будут работать на постоянной основе.

На безальтернативной основе прошли и выборы представителя в Совет Федерации ФС РФ от новосибирского Заксобрания. Практически единогласно, как и предполагал «Континент Сибирь», был избран сенатором Александр Карелин, который накануне досрочно сложил с себя полномочия депутата Госдумы.

Завершающим этапом первой сессии стало избрание председателей семи комитетов Заксобрания. «Континент Сибирь» уже рассказывал, как распределятся портфели руководителей комитетов. Уже тогда наше издание обратило внимание, что произойдет определенная рокировка – председатели комитетов прошлого созыва просто сменят друг друга.

Во время сессии был объявлен перерыв, во время которого члены каждого из семи комитетов выбирали председателя. Информация «Континента Сибирь» подтвердилась полностью.

Председателями комитетов избраны: Фёдор Николаев – по бюджету, Олег Подойма – по госполитике, Майис Мамедов – по транспортной, промышленной и информационной политике, Александр Терепа – по аграрной политике, Вениамин Пак – по культуре, образованию, науке, спорту и молодёжной политике, Игорь Гришунин по социальной политике и Александр Морозов – по строительству, ЖКК и тарифам.

Рокировку председателей комитетов журналистам прокомментировал губернатор Новосибирской области Андрей Травников. Он подчеркнул, что, возможно, впервые в деятельности законодательных органов власти отраслевые комитеты возглавили представители других сфер экономики. «Заксобрание – это рабочий орган, а не площадка для преследования каких-то узкополитических или узкоотраслевых целей… Мне кажется, что так системно только Законодательное собрание Новосибирской области пошло на это шаг. Это ещё раз подтверждает и большую зрелость, и авторитет нашего регионального парламента, его настрой на эффективную работу в седьмом созыве», – отметил губернатор.

«Предпринятая Заксобранием ротация руководителей комитетов направлена на повышение эффективности регионального парламента, – подчеркнул в беседе с журналистами и Андрей Шимкив. – Нам удалось в шестом созыве изменить в лучшую сторону межфракционное взаимодействие. Можно сказать, что сейчас мы делаем следующий шаг, распространяя в какой-то степени этот опыт взаимодействия на комитеты. Предлагая поменять председателей комитетов, мы уходим от любых предположений и упреков в конфликте интересов. Но не в меньшей степени мы и обогащаем новым опытом, новыми идеями сами комитеты».

По словам Майиса Мамедова, возглавившего в этом созыве транспортный комитет, ему знакома не только сфера строительства (Мамедов – гендиректор «Первого строительного фонда»), но и промышленности. «Я надеюсь, что свежий взгляд поможет внести положительную лепту в работу комитета, для того чтобы и экономика региона, и жители области почувствовали перемены к лучшему. Строительство дорог и строительство жилья – это локомотивы экономики. Наша задача – привлечь инвестиции в область. И думаю, решение новосибирских депутатов будет этому способствовать», – отметил в разговоре с «Континентом Сибирь» Майис Мамедов.

Председатель комитета по аграрной политике, природным ресурсам и земельным отношениям Александр Терепа в разговоре с «Континентом Сибирь» поделился, что чувствует себя, как школьник, которого вначале учебного года и вызвали к доске и дали задание. «Я уверен, что новый состав аграрного комитета, который состоит из специалистов разного рода, справится со своей задачей. У нас есть и аграрии, и юристы, и производственники, которые имеют возможность применить свои компетенции в сфере аграрной политики, оказывать поддержку вопросам, которые нуждаются в законодательном регулировании. Уверен, мы найдем экспертов и тех, кто будет оценивать возможные последствия наших решений, будем со всеми сотрудничать и взаимодействовать», – пообещал законодатель.

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