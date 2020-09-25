Защищено: Ветеринарная клиника «БЭСТ» приобрела МРТ от Siemens
ЛК «Сименс Финанс» поставила в клинику уникальное для ветеринарии оборудование
ЛК «Сименс Финанс» поставила в клинику уникальное для ветеринарии оборудование
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В Новосибирске открыли отреставрированный памятник Борису Богаткову
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В Заксобрании Новосибирской области утвердили уникальный принцип избрания председателей комитетов
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На «Кудряшовском мясокомбинате» сменилось руководство
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Вячеслав Ярманов уходит с поста заместителя губернатора Новосибирской области
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Высшая квалификационная коллегия судей рекомендовала Эдуарда Ермакова на должность председателя Алтайского краевого суда
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Резкое похолодание с ветром ожидается в Новосибирске в выходные
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В Кузбассе из-за ковида закрыли девять образовательных учреждений
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Кто возглавит комитеты в Заксобрании Новосибирской области
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Больше не меж двух огней: жилищные организации Академгородка «поделили» потребителей
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Губернатор Новосибирской области Андрей Травников подписал соглашение о сотрудничестве с президентом банка «Открытие» Михаилом Задорновым
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Замглавы администрации Линёво попал под следствие за мошенничество
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Экс-директор томского филиала одного из госбанков получил условный срок
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Министр финансов Кузбасса Игорь Малахов заболел коронавирусом
Корреспондент издания «Континент Сибирь»
Программный директор по событийному кино новосибирского центра культуры и отдыха «Победа»
Основатель федеральных сетей Laser Love, Cheburek.me, «Стрижевский», digital-агентства 20х80
Предприниматель, учредитель ООО «Электронный сервис»
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