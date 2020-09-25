На «Кудряшовском мясокомбинате» сменилось руководство

На входящем в состав холдинга «Сибагро» новосибирском «Кудряшовском мясокомбинате» сменилось руководство, в кресло гендиректора вернулся Алексей Селиванов.

Возглавлявший «Кудряшовский мясокомбинат» с 2018 годам Эдуард Щеколов покинул этот пост. Как сообщили «Континенту Сибирь» в пресс-службе «Сибагро», он продолжит работу в структурах холдинга. Новым руководителем мясокомбината стал Алексей Селиванов, уже занимавший эту должность в 2016 году. Причины смены руководства предприятия в «Сибагро» объяснили обычной кадровой ротацией».

Напомним, холдинг «Сибагро» (Сибирская аграрная группа) со штаб-квартирой в Томске приобрел работающий в Криводановке Новосибирской области «Кудряшовский мясокомбинат» в октябре прошлого года у московского агропромышленного холдинга «КоПитания». На этой неделе в СМИ прошла информация о готовящейся сделке по приобретению «Сибагро» у ООО «Урало-Сибирская металлургическая компания» агрофирмы «Ариант». Сумму сделки эксперты оценили, предположительно, в 7 – 9 млрд рублей.

Однако в холдинге эту информацию опровергли. «В связи с распространением недостоверной информации в средствах массовой информации, компания сообщает: на данный момент никаких официальных переговоров с ООО «Агрофирма «Ариант» не ведется», — говорится в сообщении пресс-службы «Сибагро».

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