МТС и Московская школа управления «Сколково» сообщают о втором наборе студентов на совместную программу дополнительного образования MOOVE в сфере цифровых технологий. 35 студентов, прошедших отбор с наилучшими результатами, получат от МТС гранты на обучение по программе общей суммой 18 миллионов рублей.

Обучение на программе выстроено по проектному методу, с первого дня участники делятся на команды и проходят путь от генерации гипотез до полноценного запуска цифрового продукта. На протяжении всей программы командам будут помогать менторы и трекеры — предприниматели и менеджеры МТС и других ИТ-компаний. Это поможет студентам узнать, как устроены бизнес-процессы в технологической корпорации и отработать навыки, которые помогут впоследствии выполнять рабочие задачи быстрее.

Обычно аудитория образовательных программ СКОЛКОВО старше, это люди 30-40 лет, но уже первый набор MOOVE показал, что поколение Z может за короткое время делать по-настоящему достойные и успешные проекты. Выпускники первого набора MOOVE работают в компаниях МТС, MAIL.RU, IBM, «СИБУР Холдинг», KPMG, «Северсталь», «Лаборатория Касперского».

MOOVE направлена на развитие компетенций управления проектами в сфере цифровых технологий и сочетает в себе основные элементы бизнес-образования со специализированными ИТ-дисциплинами. Преподавателями выступят профессионалы из технологических индустрий, в том числе эксперты МТС, бизнес-практики СКОЛКОВО, а также профессора ведущих бизнес-школ Европы.

Второй поток MOOVE начнет обучение 7 ноября и завершит его в июле 2021 года финальным демо-днем — большой презентацией проектов перед топ-менеджерами МТС и приглашенными инвесторами. У студентов будет возможность привлечь инвестиции на развитие своего стартапа или интегрироваться в инновационную экосистему МТС со своим продуктом.

Подать заявки на отбор в образовательную программу могут бакалавры четвертого курса, магистры первого и второго курсов вузов, а также выпускники до 24 лет. Стоимость курса составляет 600 000 рублей. Предусмотрена программа грантов от МТС, которая позволит талантливым студентам пройти обучение бесплатно или получить частичную компенсацию стоимости от компании. Для этого необходимо принять участие в отборочном конкурсе (подробная информация доступна на сайте).

Обучение первого потока MOOVE завершилось летом 2020 года. Все восемь команд выпускников выпустили свои продукты на рынок, одна команда – стартап QUICQ – в конце августа получила инвестиции для масштабирования своего решения.

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