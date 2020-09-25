«Школа фермера», созданная Россельхозбанком, федеральным Минсельхозом и местными администрациями стартовала одновременно в четырех пилотных регионах, одним из которых стала и Новосибирская область. Предприниматели уверены, что полученные знания позволят им с большей рентабельностью вести бизнес, а возможность побывать в успешных хозяйствах и познакомиться с их работой — избежать ошибок.

«Приятно, что Россельхозбанк становится не только надежным финансовым партнером аграриев, но и запускает образовательные проекты, где можно научиться грамотно позиционировать свою продукцию, создавать новые бренды и оптимизировать действующие производства», – подчеркнул директор Новосибирского филиала Россельхозбанка Станислав Тишуров.

Каждый из пилотных регионов получил свою актуальную специфику. Например, в Новосибирской области первых слушателей «Школы фермера» учат разводить мясной скот. Среди учеников есть как те, кто планирует развивать уже действующее хозяйство, так и те, кто начинает проекты с нуля.

«Направление подготовки, которое мы определили для первого набора Школы фермера, выбрано в этом году не случайно, – рассказал министр сельского хозяйства Новосибирской области Евгений Лещенко. – Мясное скотоводство является одним из самых перспективных отраслей сельского хозяйства области, и показало по итогам нескольких лет самый динамичный рост. Тем не менее, регион обеспечивает себя этим видом мяса пока лишь на 70%. Сейчас идет разработка стратегии развития мясного скотоводства в Новосибирской области. Эта отрасль, безусловно, получит приоритетную поддержку».

21 сентября в «Школе фермера» стартовал второй модуль. В его рамках состоятся выезды на крупное предприятие «Альянс» (Куйбышевский район), специализирующееся на производстве говядины, а также в КФХ, расположенное в Искитимском районе.

Предприниматель Наталья Фогель только запускает свой проект. В настоящее время она вместе с мужем занимается пчеловодством, но признается, что это сезонный бизнес. Поэтому в планах развитие мясного скотоводства. Первый скот семья закупит в конце текущего года – начале следующего. Уже сейчас информация, полученная на Школе, показала ей необходимость пересчитать ранее составленную модель.

«Зачем пришла на Школу? Здесь даются хорошие знания, министерство сельского хозяйства региона подключено, очень интересен момент новых знакомств, получения информации от первых лиц. Мне понравилось, что есть именно практические занятия в хозяйствах. Приезжаешь, можешь задать вопросы тем, кто все делает непосредственно руками. Ценными стали лекции по кормлению, рациону. Полезным было общение с Романом Костюком, генеральным директором Национального союза производителей говядины», – говорит Наталья Фогель.

Новосибирский предприниматель Максим Чуркин называет себя агростартапером, он уже имеет опыт реализации проектов в животноводстве. В Школу пришел, чтобы перезапустить протестированный ранее проект по производству баранины, а также оформить и просчитать свои новые проектные идеи. Одна из них – приобретение у молочных хозяйств телят с последующей реализацией на доращивание. В проекте же по производству баранины, по словам Максима, основная проблема заключается не в реализации мяса, а в сбыте всего, кроме мяса, поскольку такой рынок недостаточно развит. Однако, фермер значительно продвинулся в этой работе, достигнув показателя переработки и реализации в 95%. Например, стал поставлять субпродукты компании, производящей корм для собак, а также добился качественной выделки шкур.

Фермеры Сергей Потапкин и Дмитрий Некрылов уже много лет занимаются разведением скота мясных пород и производят говядину. Предприниматели создали сельскохозяйственный кооператив, куда вошли два фермерских и четыре подсобных хозяйства. После прохождения обучения фермеры смогут более качественно просчитывать экономику и возможные риски.

ВКонтакте Редакция «КС» открыта для ваших новостей. Присылайте свои сообщения в любое время на почту news@ksonline.ru или через наши группы в Facebook

Подписывайтесь на канал «Континент Сибирь» в Telegram , чтобы первыми узнавать о ключевых событиях в деловых и властных кругах региона.