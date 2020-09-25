«Континент Сибирь» совместно с экспертами рынка жилой недвижимости подготовил традиционный рейтинг новосибирских новостроек высокого ценового сегмента. В рейтинг вошли жилые комплексы, введенные в эксплуатацию с 1 июля 2019 года по 1 июля 2020 года, стоимостью от 80 тыс. руб. за квадратный метр.

При подготовке рейтинга редакция «Континента Сибирь» отобрала 15 новостроек, которые отвечали обозначенным выше критериям. За время, прошедшее после публикации рейтинга Топ-10 новостроек 2019 года, стоимость квадратного метра в ЖК премиум-класса заметно выросла. В рейтинг новосибирских новостроек с ценой выше 100 тыс. руб. за 1 кв. м, по данным сайта «Яндекс.Недвижимость», попадают девять жилых комплексов. Чтобы расширить круг участников, редакция добавила шесть объектов, в которых стоимость «квадрата» начинается от 90 тыс. руб. Таким образом, в перечень новостроек, которые предстояло оценить экспертам, вошли в основном жилые комплексы правобережья Новосибирска, где традиционно возводятся дома бизнес- и комфорткласса.

Стоит отметить, что много интересных новостроек не попали в первоначальный перечень только потому, что не соответствовали ценовому параметру и срокам сдачи. Это, естественно, не умаляет их достоинств.

Каждый отобранный жилой комплекс оценивался экспертным составом по следующим ключевым параметрам:

местоположение и инфраструктура;

транспортная доступность;

количество и площадь квартир;

планировка и высота потолков;

архитектурное решение дома;

отделка мест общего пользования;

парковки;

безопасность (наличие охраны, консьержа, шлагбаума, системы видеонаблюдения),

внутренняя инфраструктура дома;

благоустройство прилегающей территории.

Эксперты оценивали новостройки по каждому из критериев по шкале от 1 до 10. Места в рейтинге распределены по совокупному количеству баллов, проставленных специалистами рынка недвижимости. Десять объектов, получивших наивысшее число баллов, вошли в рейтинг «Континента Сибирь».

В состав экспертного совета вошли:

руководитель отдела маркетинга и рекламы АН «Центральное агентство недвижимости» Радослав Бузыцкий,

брокер АН «Жилфонд» Григорий Якобсон ,

, президент Сибирской ассоциации дизайнеров и архитекторов Андрей Радаев,

руководитель отдела новостроек, директор по развитию АН «Афина Паллада» Лариса Самойлова,

коммерческий директор консалтинговой компании «Деловой Новосибирск» Марина Белых,

директор ГК «Центр продаж недвижимости» Элла Буравлева,

директор по маркетингу АН «Квадротека» Александр Астахов.

К участию в составлении рейтинга были приглашены и другие аналитики и специалисты по недвижимости, однако не все смогли оперативно оценить участников рейтинга и поделиться своей точкой зрения.

Итак, «Континент Сибирь» представляет Топ-10 новостроек верхней ценовой категории Новосибирска на 2020 год.

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