«Континент Сибирь» совместно с экспертами рынка жилой недвижимости подготовил традиционный рейтинг новосибирских новостроек высокого ценового сегмента. В рейтинг вошли жилые комплексы, введенные в эксплуатацию с 1 июля 2019 года по 1 июля 2020 года, стоимостью от 80 тыс. руб. за квадратный метр.
При подготовке рейтинга редакция «Континента Сибирь» отобрала 15 новостроек, которые отвечали обозначенным выше критериям. За время, прошедшее после публикации рейтинга Топ-10 новостроек 2019 года, стоимость квадратного метра в ЖК премиум-класса заметно выросла. В рейтинг новосибирских новостроек с ценой выше 100 тыс. руб. за 1 кв. м, по данным сайта «Яндекс.Недвижимость», попадают девять жилых комплексов. Чтобы расширить круг участников, редакция добавила шесть объектов, в которых стоимость «квадрата» начинается от 90 тыс. руб. Таким образом, в перечень новостроек, которые предстояло оценить экспертам, вошли в основном жилые комплексы правобережья Новосибирска, где традиционно возводятся дома бизнес- и комфорткласса.
Стоит отметить, что много интересных новостроек не попали в первоначальный перечень только потому, что не соответствовали ценовому параметру и срокам сдачи. Это, естественно, не умаляет их достоинств.
Каждый отобранный жилой комплекс оценивался экспертным составом по следующим ключевым параметрам:
- местоположение и инфраструктура;
- транспортная доступность;
- количество и площадь квартир;
- планировка и высота потолков;
- архитектурное решение дома;
- отделка мест общего пользования;
- парковки;
- безопасность (наличие охраны, консьержа, шлагбаума, системы видеонаблюдения),
- внутренняя инфраструктура дома;
- благоустройство прилегающей территории.
Эксперты оценивали новостройки по каждому из критериев по шкале от 1 до 10. Места в рейтинге распределены по совокупному количеству баллов, проставленных специалистами рынка недвижимости. Десять объектов, получивших наивысшее число баллов, вошли в рейтинг «Континента Сибирь».
В состав экспертного совета вошли:
- руководитель отдела маркетинга и рекламы АН «Центральное агентство недвижимости» Радослав Бузыцкий,
- брокер АН «Жилфонд» Григорий Якобсон,
- президент Сибирской ассоциации дизайнеров и архитекторов Андрей Радаев,
- руководитель отдела новостроек, директор по развитию АН «Афина Паллада» Лариса Самойлова,
- коммерческий директор консалтинговой компании «Деловой Новосибирск» Марина Белых,
- директор ГК «Центр продаж недвижимости» Элла Буравлева,
- директор по маркетингу АН «Квадротека» Александр Астахов.
К участию в составлении рейтинга были приглашены и другие аналитики и специалисты по недвижимости, однако не все смогли оперативно оценить участников рейтинга и поделиться своей точкой зрения.
Итак, «Континент Сибирь» представляет Топ-10 новостроек верхней ценовой категории Новосибирска на 2020 год.
1Жилой комплекс экоквартал Flora & Fauna («Флора и Фауна»)
Количество баллов — 588.
Адрес –ул. Дачное шоссе, 20 стр. блок Д
Застройщик — ООО «Сибирские жилые кварталы».
Объект сдан в декабре 2019 года.
Цена — от 100 тыс. руб. за 1 кв. м.
Этот жилой комплекс премиум-класса расположен в Заельцовском бору на берегу реки Оби в 15 минутах езды от площади Калинина. Территория Flora & Fauna занимает 9 га и включает в себя 13 жилых домов, магазин, кафе, фитнес-центр, детский сад, благоустроенный пляж, набережную, прогулочные и парковые зоны, велосипедные и беговые дорожки. Среди заметных преимуществ — закрытая охраняемая территория, двор без машин, подземная парковка.
Главной идеей экоквартала является пространство для комфортной жизни в единстве с природой. Весь проект планируется завершить до конца 2022 года.
Объект получил наивысшие оценки — от 8 до 10 баллов — за количество квартир, их площадь, планировку и высоту потолков, архитектурное решение дома, отделку мест общего пользования, парковку, безопасность, внутреннюю инфраструктуру дома и благоустройство прилегающей территории.
Застройщика новосибирского жилого комплекса Flora&Fauna заподозрили в незаконном перезонировании земель в Заельцовском бору
Среди недостатков эксперты отметили месторасположение жилого комплекса. «Все же пробки по пути в город и обратно здесь не редкость», — отмечает Радослав Бузыцкий. С другой стороны, эксперт считает, что это компенсируется «отличной архитектурой, стилем, замечательными планировками и великолепным благоустройством», также он отдельно отметил работу охраны.
«Отдаленность от города довольно серьезная. И для покупателей это, скорее, городские дачи. У нас были клиенты, которые продавали свои загородные дома, устав от проблем с их содержанием, и покупали квартиры там, поскольку рядом река, лес и нет никаких бытовых сложностей. Очень достойный объект. Если не элитный, то дабл-комфорт», — констатирует Григорий Якобсон.
По мнению Александра Астахова, «Флору и фауну», а также «Жуковку» можно считать одними из самых интересных проектов последних двух лет. Эксперт считает, что с этими жилыми комплексами обязательно нужно ознакомиться покупателям, выбирающим в Новосибирске квартиры дороже 6–7 млн рублей. «Возможно, они не совсем подходят для спекулятивных инвестиций, но для сберегательных или для приобретения квартиры для постоянного проживания — одни из самых интересных вариантов на текущем рынке», — отмечает Александр Астахов.
2Жилой комплекс «Жуковка»
Количество баллов — 583.
Адрес – ул. Победы, 55
Застройщик — АО «Трансервис».
За период с июля 2019-го по июль 2020 года сданы 4-я, 7-я и 8-я очереди.
Цена — от 100 тыс. руб. за 1 кв. м.
Квартал бизнес-класса «Жуковка» — традиционный участник рейтинга «Континента Сибирь». Два года назад объект занимал третье место, уступив ЖК «Бульварный переулок» (застройщик ИСК «Русь») и ЖК Montblanc Residence (застройщик ООО «Центр города Нск»).
Как констатировали эксперты, в «Жуковке» действительно красивое и качественное жилье. «Это прекрасный ЖК для тех, кто хочет совмещать жизнь в пригороде и городскую доступность», — считает Радослав Бузыцкий.
Жилой квартал «Жуковка» состоит из девяти зданий переменной этажности и расположен на 6 га вдоль берега небольшой речки (2-я Ельцовка) по соседству с Ботаническим садом и Заельцовским бором. В архитектурном образе сочетаются элементы классицизма и модерна. В ЖК реализована концепция «Двор без машин», парковка автомобилей на 1200 мест выведена на уровень ниже. Здесь же можно воспользоваться услугами автомойки, хранения сезонного комплекта колес, разместить велосипеды и мотоциклы. Вход на территорию и в подъезды домов осуществляется по электронным пропускам. Жилой квартал включает в себя развитую инфраструктуру — школу, бассейн, апартаменты, ресторан, медицинский центр и детский сад.
Впрочем, внешняя инфраструктура ЖК некоторым экспертам кажется недостаточной. «Этот объект довольно серьезно удален от деловой части города. Внешняя и внутренняя инфраструктура слабые. Квартир там, в принципе, немного. Но это, безусловно, элитная недвижимость», — считает Григорий Якобсон.
Из минусов все эксперты отмечают транспортную доступность. Загруженность Мочищенского шоссе, по которому можно попасть в центр города, значительно увеличивает время, проведенное в дороге от ЖК к центру Новосибирска и обратно.
3ЖК «На Чаплыгина»
Количество баллов — 561.
Адрес – ул. Чаплыгина, 115
Застройщик ООО «Трест».
Дом сдан в декабре 2019 года.
Цена — от 100 тыс. руб. за 1 кв. м.
ЖК «На Чаплыгина» — восьмиэтажный дом с подземным паркингом, квартиры со свободной планировкой от 52 до 250 кв. м. Из особенностей объекта — эксплуатируемая кровля для отдыха жильцов, французские окна и панорамное остекление, эксклюзивная отделка мест общего пользования.
«Дом на Чаплыгина» — отличный образец объекта бизнес-класса, — отмечает Радослав Бузыцкий. — Дом на 35 квартир с интересными планировками и приятным внешним видом. Исторический центр города и красивые места общего пользования делают жизнь здесь стильной каждый день. Это полное соответствие внешности и содержания».
«Шикарное месторасположение. Отличная инфраструктура. Малоэтажное строительство высокого качества. Всего 35 квартир с очень хорошими удобными планировками. Достойные места общего пользования. Придомовая территория небольшая, но отвечает всем требованиям. Объект бизнес-класса», — уверен Григорий Якобсон.
В то же время большинство экспертов сочли, что придомовая территория «Дома на Чаплыгина» из-за своих размеров не соответствует ЖК премиального класса. Также не все члены жюри согласны с хорошей транспортной доступностью новостройки. «До ближайших остановок общественного транспорта, которым могут пользоваться подростки, люди старшего поколения, не садящиеся за руль личного авто, минут 15–20, а это некомфортно, особенно в зимних условиях», — отмечает Александр Астахов.
4ЖК «Ядринцевский квартал»
Количество баллов — 560.
Адрес – ул. Ядринцевская, 54
Застройщик — ООО «СИБАК».
Объект сдан в ноябре 2019 года.
Цены — от 100 тыс. руб. за 1 кв. м.
расположен в центре Новосибирска рядом с Центральным парком. Комплекс представляет собой просторные квартиры с панорамными окнами и высокими потолками свободной планировки от 53 до 220 кв. м, таунхаусы с террасами и квартиры с отдельным входом.
Как показали оценки экспертов, возведение объекта в центре города имеет свои минусы. Практически все члены жюри поставили низкую оценку за месторасположение и транспортную доступность жилого комплекса. По мнению Александра Астахова, если сравнивать объекты в центре Новосибирска, то они уступают тому же ЖК Flora & Fauna, от которого остановка общественного транспорта находится всего в 15 метрах.
Из минусов эксперты отметили отсутствие парковочных мест рядом с домом без заезда на территорию ЖК.
5ЖК Prime House
Количество баллов — 541.
Адрес — (ул. Советская, 75)
Застройщик — ООО «Квадратный МЭТР».
Дом сдан в декабре 2019 года.
Цены — от 100 тыс. руб. за 1 кв. м.
ЖК Prime House входит в девелоперский портфель бренда «Сибирь Девелопмент». Объект расположен в историческом центре города на месте бывшей Андреевской площади и городского сада «Альгамбра». «Мы не могли себе позволить сделать здесь что-то неприглядное, недостойное. Мы должны были возвести такой объект, который будет определять лицо столицы Сибири. Идею здания — «наклонный» фасад, необычную геометрию, смешение стилей, символизирующее стык эпох, предложил архитектор Владимир Фефелов. Отмечу, что воплощение такой концепции требует довольно больших расходов. Но мы это сделали для того, чтобы Новосибирску было чем гордиться. И через 10, и через 50 лет», — рассказал «Континенту Сибирь» генеральный директор компании «Сибирь Девелопмент» Игорь Панфилов.
В 2019 году ЖК Prime House присуждена победа в номинации «Лучший современный проект жилого комплекса премиум-класса» престижной международной премии Best for Life Design Award.
Свободные планировки, двухметровые панорамные окна в каждой квартире, Reception & Lounge bar и круглосуточный консьерж-сервис — это лишь самые очевидные атрибуты жилья премиум-класса. Также на территории комплекса расположены крытая гостевая автостоянка, наземная и подземная парковки.
«Prime House — сильный архитектурный проект, — отметил Радослав Бузыцкий. — Эстетика и удачное расположение делают дом привлекательным, удобным для жизни». С экспертом согласен и Григорий Якобсон, который считает удачным месторасположение объекта, добавляя, что «сам дом по качеству очень достойный».
В тоже время другие члены жюри снизили оценки этому комплексу из-за отсутствия парковочных мест и расположения на перекрестке трех очень шумных улиц с серьезным трафиком.
6ЖК «История»
Количество баллов — 508.
Адрес — ул. Фрунзе, 252/1
Застройщик — ГК «Новый мир».
Дом сдан в марте 2020 года.
Цена — от 80 тыс. рублей за 1 кв. м.
«История» — жилой комплекс в Центральном районе Новосибирска класса комфорт+. Как говорится на сайте застройщика, два дома переменной этажности имеют единый двор и трехуровневый подземный паркинг. Жилой комплекс отличают изящный фасад, удобные планировки квартир и актуальная организация дворового пространства. Есть наземный и подземный паркинг. Качество строительства соответствует всем нормам и удовлетворяет самым высоким требованиям.
Мнения экспертов в оценке этого объекта разделились. Одни выставляли средние баллы по всем критериям — от 5 до 7. Другие, наоборот, высоко — не ниже 8 баллов — отмечали достоинства жилого комплекса. По двум критериям члены жюри были единодушны — это месторасположение и количество квартир. Эксперты сочли, что объект находится на приличном удалении от делового центра города, а его плотность заселения высока.
7ЖК «Марсель»
Количество баллов — 497.
Адрес — ул. 2-я Обская, 154
Застройщик — ООО «Береговое».
Дом сдан в феврале 2020 года.
Цена — от 100 тыс. руб. за 1 кв. м.
Застройщик предлагает на выбор любые варианты планировок: студии, 1-, 2-, 3-, 4-комнатные. Все квартиры обладают панорамными окнами от пола до потолка, причем высота потолков в квартирах — 2,9 м. Дом спроектирован таким образом, чтобы из окон всех жилых помещений открывался прекрасный вид на реку, лесные массивы левобережья и Бугринский мост.
Объект получил средние оценки — 5–7 баллов — по таким критериям, как месторасположение и транспортная доступность, оформление мест общего пользования, парковок и плотности заселения. Впрочем, как отмечает Радослав Бузыцкий, единственный существенный недостаток «Марселя» — это скромные места общего пользования.
А вот Андрей Радаев отметил богатство планировочных решений в данном доме. «Можно выбрать на свой вкус и цвет. Планировки действительно интересные: огромные окна, застекленные лоджии, есть из чего выбрать», — отметил эксперт. По словам президента Сибирской ассоциации дизайнеров и архитекторов, зачастую даже свободные планировки в домах высокого класса вызывают у архитекторов недоумение. «Иногда смотришь на типовую планировку и понимаешь, что нечего выбрать. Наши застройщики больше думают, как скомпоновать площади, чтобы быстрее и выгоднее продать. Редко кто при проектировании дома отталкивается от внутреннего содержания, комфорта для проживающих в нем. Как правило, исходят из участка земли. Посадили дом, а потом подгоняют планировки под нормативы. В результате масса бесполезной свободной площади, несущие колонны, которые стоят через каждые два метра. Это большая проблема. К сожалению, застройщики думают о деньгах, а не комфорте», — рассказал Андрей Радаев.
8ЖК «Красный проспект»
Количество баллов — 476.
Адрес — ул. Красный проспект, 222/1
Застройщик — ООО «Мегаполис», проект — «СибирьИнвест».
Дом сдан в октябре 2019 года.
Цена — от 97 тыс. руб. за 1 кв. м.
ЖК «Красный проспект» расположен в конце главной улицы Новосибирска, что отразилось в его названии. «Расположение — Красный проспект — очень престижное, хотя и не центр», — отмечает Григорий Якобсон.
Дом имеет все атрибуты жилья комфорткласса — просторные планировки, панорамные окна, бесшумные лифты, подземный и наземный паркинг, круглосуточная охрана и видеонаблюдение. Вокруг ЖК сформированная развитая инфраструктура — школы, детские сады, поликлиника. Рядом, как уже шутят новосибирцы, чуть ли не во дворе, крупный торговый комплекс «МЕТРО Кэш энд Керри». В пяти минутах езды на автомобиле — Новосибирский зоопарк и Заельцовский парк.
Низкие оценки ЖК получил за высокую плотность заселения, средние (не выше 7) — за архитектуру, планировки, отделку мест общего пользования и благоустройство.
9ЖК «Ясный берег»
Количество баллов — 466.
Адрес — ул. 1-я Чулымская
Застройщик — компания «АКВА СИТИ».
Дом № 21 сдан в декабре 2019 года.
Цена — от 80 тыс. руб. за 1 кв. м.
«Здесь будет город-парк»: что обещал и что выполнил застройщик новосибирского «Ясного берега»?
Город-парк «Ясный берег» спроектирован немецкой компанией Tilke Engineering. ЖК находится практически на одинаковом расстоянии от самых оживленных мест левого и правого берегов. Школы, поликлиники, крупные торговые центры, театры, бары и рестораны — рядом. Застройщик, объясняя название «город-парк», сообщает, что на всей территории жилого комплекса — а это 4 га единого пространства для отдыха — расположены авторские парковые зоны, каждый дворик индивидуален и имеет нестандартную форму. При этом застройщик придерживается подхода «Двор без машин»: транспортные и пешеходные потоки разделены. Квартиры с теплыми лоджиями и панорамным остеклением. Это очень интересное решение, если вспомнить, что ЖК строится непосредственно на берегу Оби. Ранее «Континент Сибирь» уже подробно рассказывал о плюсах и минусах этого жилого комплекса.
У жюри благоустройство территории ЖК получило высокие оценки, не ниже 9 баллов. Однако по другим критериям город-парк заметно отстал от участвующих в рейтинге новостроек. Эксперты сочли неудовлетворительной местоположение и транспортную доступность. И это понятно: до остановок общественного транспорта неблизко, а на автомобиле нужно совершать определенные маневры для съезда с Димитровского моста. Также баллы были снижены за количество квартир, планировки, отделку мест общего пользования и внутреннюю инфраструктуру дома.
10ЖК «Расцветай на Гоголя»
Количество баллов — 465.
Адрес — ул. Гоголя, 205
Застройщик — ГК «Расцветай».
Дом сдан в декабре 2019 года.
Цена — от 100 тыс. руб. за 1 кв. м.
Замыкает рейтинг Топ-10 новостроек — 2020 жилой комплекс «Расцветай на Гоголя». «Это явно комфорткласс. Удаленность средняя — конец улицы Гоголя. Уже не центр. Но в целом вполне достойное предложение», — дал свою оценку Григорий Якобсон. Андрей Радаев с этим мнением согласен и добавляет, что компания-застройщик этого ЖК строит быстро и качественно.
Жилой комплекс расположен в Дзержинском районе и будет состоять из трех 25-этажных домов (один сдан) и одного дома переменной этажности — 25, 12 и 7 этажей. На 25-х этажах расположены хайфлэты — квартиры со свободными планировками, антресолями и панорамными окнами в пол. Высота потолков в хайфлэтах 5,6 м.
Двор жилого комплекса тихий и спокойный — рядом нет шумных магистралей. Уют двору придает комплексное благоустройство придомовых территорий: современные игровые площадки для детей разных возрастов, спортивная площадка, воркаут, а также зона для отдыха со скамейками и зелеными насаждениями.
Эксперты низкими баллами — от 3 до 6 — отметили местоположение и транспортную доступность объекта. Достаточно прозаичным показалось архитектурное решение, слишком большим количество квартир в доме, средних оценок удостоились места общего пользования, парковочные зоны, от 6 до 7 баллов ЖК получил за благоустройство, отделку и безопасность.
На попадание в Топ-10, исходя из заявленных критериев, в этом году также претендовали следующие новостройки: ЖК «Островский» (ГК «СМСС»), ЖК «На Королева» (СМС), ЖК «Огни Сибири» («Город в городе»), ЖК «Тимирязевский» (ГК «Строймастер») и ЖК «Семьи Шамшиных» («КраснообскМонтажСпецСтрой»).