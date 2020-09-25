Информацию об уходе Вячеслава Ярманова «Континенту Сибирь» сообщил заместитель председателя Заксобрания Новосибирской области Валерий Ильенко. В правительстве региона изданию подтвердили, что приказ по Вячеславу Ярманову выйдет в течение сегодняшнего дня.

Напомним, что Вячеслав Ярманов курировал в правительстве региона сельское хозяйство и минприроды. Пост вице-губернатора он занял в 2019 году, до этого он руководил Маслянинским районом.

После своего ухода Ярманов возглавит совет депутатов этого района от партии «Единая Россия». О том, кто займет пост вице-губернатора по развитию сельских территорий, пока не сообщается.

Вячеслав Ярманов родился 31 января 1962 года в Алтайском крае. Свою трудовую деятельностью начинал на Маслянинском кирпичном заводе, в течение десяти лет являлся директором ЗАО «Кирпичный завод». В 2004 и 2010 годах избирался главой Маслянинского района.

В июне 2013 года стал управляющим делами губернатора Новосибирской области и правительства Новосибирской области. В октябре 2015 года после отмены выборов глав районов Ярманов стал руководителем администрации Маслянинского района по представлению конкурсной комиссии.

В июле 2019 года Вячеслав Ярманов был назначен заместителем губернатора региона по развитию сельских территорий. Александр Дубовицкий, который ранее занимал этот пост, ушел в отставку по собственному желанию. В задачи чиновника входило способствовать Новосибирской области в реализации национальных проектов, поддержке и развитию инвестиционных проектов, участию в совершенствовании законодательства по мерам поддержки развития агропромышленного комплекса.

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