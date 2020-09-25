В начале октября вакантной станет должность председателя Алтайского краевого суда. Высшая квалификационная коллегия судей (ВКСС) рассмотрела кандидатуру Эдуарда Ермакова, дав ему положительные рекомендации. Заявление действующего председателя ведомства Виктора Ширнина о прекращении его полномочий ВВКС рассмотрела прошедшим летом.

Заседание высшей квалификационной комиссии в регионе состоялось 21 сентября 2020 года. Изначально предполагалось, что место председателя станет вакантным с 11 ноября, однако дата была изменена на более раннюю — 5 октября.

Претендующий на эту должность Эдуард Ермаков в настоящее время работает в Алтайском краевом суде на должности председателя коллегии по административным делам. У Ермакова в Германии проживает родная сестра, и этот факт, согласно российскому законодательству, мог помешать занять должность судьи. Однако претендент отметил, что никаких отношений с близкой родственницей не поддерживает уже несколько лет.

Также комиссия планировала рассмотреть заявление Дениса Молокшонова о рекомендации его в качестве кандидата на должность председателя Арбитражного суда Республики Алтай. Этот пост свободен с июля 2020 года, после прекращения полномочий Вячеслава Шермера. Относительно Молокшонова комиссия пока никакого решения не приняла.

Напомним, что Верховный суд РФ в сентябре 2020 года отказал экс-председателю Новосибирского областного суда Римме Шатовкиной, пытавшейся оспорить согласие Высшей квалификационной коллегии судей (ВККС) на возбуждение в отношении нее уголовного дела.

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