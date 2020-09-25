Наступающие выходные в Новосибирской области принесут с собой резкое понижение температуры, осадки и ветер, сообщается на сайте Западно-Сибирского Гидрометцентра. Непогода начнется в субботу.

По прогнозам синоптиков, в ночь на субботу, 26 сентября, на территории Новосибирской области ожидается похолодание до -3 градусов, сопровождаемое дождями. Днем будет немного теплее, воздух прогреется до +6…+11 градусов. Но при этом усилится и северо-западный ветер, скорость которого в порывах может достигать 17 метров в секунду.

В ночь на воскресенье станет еще холоднее. Температура опустится до -5 градусов, однако, осадки прекратятся, а ветер ослабнет. Днем воздух прогреется до +7…+12 градусов. В понедельник ситуация не изменится, аналогичная погода сохранится на территории региона в течение всей последующей рабочей недели.

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