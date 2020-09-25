Александр Кержаков подписал контракт с футбольной командой «Томь» до конца сезона. Уже через два дня, 27 сентября на ближайшей домашней игре, в которой сибирский клуб встретится с «Шинником» из Ярославля, Александр Кержаков возглавит команду, передает пресс-центр ФК «Томь».

Александр Кержаков в свои 38 лет является заслуженным мастером спорта РФ, одним из лучших нападающих в истории российского футбола. В его послужном списке – игра за московское «Динамо», испанскую «Севилью», швейцарский «Цюрих». В качестве тренера он работает уже два года, с 2018 года является старшим тренером юношеской сборной страны, пишет РИА «Томск».

До принятия Кержакова главным тренером футбольный клуб отказался от сотрудничества с Василием Баскаковым, не единожды занимавшим этот пост. Причина увольнения – отсутствие хотя бы одной победы команды за сыгранных одиннадцать матчей. На момент увольнения спортсмена команда занимала 21 строчку турнирной таблицы.

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